"La aplicación nos da una información valiosa que ayudará a priorizar en Urgencias y ver antes a los pacientes que más lo necesitan, porque no es lo mismo un dolor en el pecho que en el tobillo". Así resume la enfermera de Urgencias del Hospital General de Valencia, Mª Ángeles Celda, lo que supondrá tener en marcha en su servicio Painkey, una aplicación que ha desarrollado el centro junto a la UPV y que busca, a través de un cuestionario previo que se rellena en el móvil, obtener información de los pacientes que aguardan en la sala de espera de Urgencias para priorizar mejor a quien se atiende, antes incluso de que pasen por triaje.

La nueva herramienta se está probando ahora mismo en el hospital valenciano. Así, estos días quien acude a las Urgencias del centro de Tres Cruces recibe en su móvil un SMS con un enlace que da acceso a una web-app, es decir se accede a una página web sin descargar nada en el móvil. De hecho, la aplicación solo es accesible cuando se está dentro del hospital "y esto es muy importante porque es más seguro y así la información que se da se incluye en la historia clínica" del paciente. En ella se recoge diferente información del porqué se ha ido a urgencias y de la situación del paciente, si es mayor, tiene otras enfermedades, etc.

Según sus desarrolladores, la información que se aporta en ese cuestionario es importante "antes incluso de que el paciente pase por el triaje" lo que puede ayudar a detectar a pacientes que no parecen "demasiado urgentes, pero lo son". Normalmente, cuando alguien llega a Urgencias con un problema importante, no tendrá que esperar para ser atendido pero, siempre hay casos "camuflados" que podrían detectarse antes. Celda pone como ejemplo "un hombre con un dolor en el pecho, puede que él lo aguante pero puede ser una emergencia", apunta la enfermera. En estos casos la propia aplicación lanza una alerta a triaje para que se valore previamente a ese paciente. "Yo digo que es como estar en la cola de un supermercado, hasta que no llegamos a caja no saben lo que llevamos. Con esto, contamos los motivos desde que damos los datos", añade la enfermera.

Lo más urgente, en la primera pantalla

De esta forma, la aplicación pide al paciente que diga por qué ha ido en urgencias. En la primera pantalla aparecen esas cuestiones más urgentes que normalmente tienen prioridad como:

Accidentes, ya sea de tráfico, yendo en patinete.

Caídas de gran altura.

Golpes en la cabeza que nos hayan hecho perder el conocimiento.

Convulsiones.

Dolores de pecho o síncopes.

Que se hayan tomado demasiado alcohol o pastillas...

Problemas neurológicos como no poder hablar bien.

La segunda pantalla, para el dolor

Si no vamos por ninguna de esas urgencias se pasa a la pantalla dos, que es un "monográfico" del dolor. En ella se puede decir dónde nos duele, con varios desplegables para ser concretos y además se nos pide apuntar cuánto nos duele en una escala del 1 a 10. "Es la escala EVA. Un dolor que no puedas soportar de 7 o más ya tienes que tomarte analgesia" y también se pregunta por la gravedad de ese dolor, si nos impide andar o respirar, por ejemplo, o nos provoca náuseas.

Las cuestiones más leves, en la tercera pantalla

En la tercera pantalla, están las cuestiones más leves, problemas como un dolor de brazo, fiebre, una infección de orina, problema leves en los ojos y ahí también se puede escribir si nuestra causa no está incluida.

Detectar a los pacientes "frágiles"

Pasadas las tres pantallas se nos pide información "transversal", para saber esas otras enfermedades crónicas que se tienen, si se ha tomado algo para aliviar el dolor antes de ir, si tenemos alergias. Todas estas respuestas se pueden actualizar si se acude más veces a las urgencias. Estas preguntas son especialmente valiosas, según Celda, para detectar a los enfermos "frágiles". "Cuando se tiene más de 65 años se calcula ese índice de fragilidad para tener en cuenta a esos enfermos y si es menor de esa edad también se tiene en cuenta si es paciente con cáncer o discapacidad", por ejemplo, apunta Celda. El responder a estas preguntas también ayuda a detectar problemas de "reincidencia" o de personas que han tenido que acudir a Urgencias varias veces por el mismo motivo y no se les ha ayudado.

Por ahora la aplicación se está probando y, según reconocen sus desarrolladores, necesita de una fase de "formación" para los pacientes. En la sala de espera de Urgencias por ahora la acogida del SMS está siendo desigual pero los pacientes sí se animan cuando Mª Ángeles les explica cómo funciona y para qué sirve. Carlos es uno de esos pacientes que ha acudido a Urgencias y que se ha animado a rellenar los datos cuando le han explicado para qué sirve. "Si es para mejorar el servicio...", apunta. "Todo pasa por formación", reconoce Celda.

Detectar el dolor por la voz

Probando la app se va a estar unas ocho semanas (plazo que es variable) y, a partir de ahí y con los datos recogidos se quiere hacer un estudio para ver cómo mejorar los circuitos de asistencia que hay establecidos en el servicio. "Nos ayudará a hacer circuitos que eliminen el ruido, pacientes que podrían ir directamente a una ubicación dentro de urgencias para descolapsar el triaje y que estos pacientes con patología más graves pueden acceder antes al triaje y sea de más calidad", añade Celda.

Con el tiempo, incluso se quiere aprovechar la inteligencia artificial para valorar el nivel de dolor de los pacientes a través de su voz, pidiéndoles que graben todos una misma frase.