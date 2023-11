La eurodiputada del PSPV Inmaculada Rodríguez-Piñero ya no forma parte del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia, aunque cuándo y el por qué es motivo de discrepancias. El pleno del Consell ha comunicado la "separación" de la europarlamentaria socialista de este organismo en el que ejercía el papel de vocal dentro del consejo de administración aunque Rodríguez-Piñero asegura que ya había dimitido el 25 de septiembre, según ha señalado en sus cuentas sociales.

La portavoz del ejecutivo autonómico, Ruth Merino, ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del gobierno valenciano el cese de la eurodiputada, una decisión que llega después de que la Generalitat abriera una investigación ante el posible cobro irregular de dietas de la eurodiputada de esta institución. Ha sido por esta investigación por lo que, ha indicado Merino, se ha acelerado su salida de la Autoridad Portuaria.

En este sentido, la semana pasada la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, explicó, después de que El Mundo publicara que la eurodiputada pudo cobrar de manera irregular 40.000 euros en dietas, que, según la Abogacía de la Generalitat, no era compatible ser vocal del puerto con el Parlamento Europeo. Rodríguez-Piñero alega que sí lo es.

El Consell de PP y Vox no me aparta de nada. Como mucho habrán aceptado mi dimisión que presenté a la consellera Pradas hace DOS meses. Mi dimisión es del 25 de septiembre. No he asistido a ningún Consejo desde ese día, casi dos meses antes de que se pusiera en cuestión mi… pic.twitter.com/0zdMJNvmkm — I. Rodríguez-Piñero/❤️ (@RodriguezPinero) 28 de noviembre de 2023

"Tiene que ver con esta investigación", ha indicado Merino esta mañana, quien ha asegurado que ya estaba previsto hacer cambios, pero que la investigación sobre la parlamentaria "ha precipitado la decisión". Los hechos "son lo suficientemente graves para apartar a Rodríguez Piñero cuanto antes", ha remarcado la consellera de Hacienda. Ha añadido que se nombrará el resto de miembros del consejo de administración en las próximas semanas.

No obstante, la eurodiputada socialista ha asegurado de inmediato que ya había dimitido hace dos meses. "El Consell de PP y Vox no me aparta de nada, como mucho habrán aceptado mi dimisión que presenté a la consellera Pradas hace dos meses", ha señalado en sus redes sociales, donde ha mostrado la carta de renuncia. "Mi dimisión es del 25 de septiembre, no he asistido a ningún consejo desde ese día, casi dos meses antes de que se pusiera en cuestión mi compatibilidad", ha añadido.