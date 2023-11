Acumula galardones en estos meses y, ahora, el Colegio de Médicos y el Ayuntamiento de València le premian por su trayectoria. ¿Le suena a despedida?

No. Soy muy consciente de mi edad, pero me encuentro genial de forma física y psíquica. Me he jubilado del IVO, hospital que ha sido mi casa durante 45 años y donde lo encontré todo, pero sigo trabajando. Estoy en la Fundación ECO, la Fundación para la Excelencia y Calidad en Oncología, estoy en el comité técnico de la AECC en Valencia, sigo con mis programas docentes a nivel nacional y dirijo en el Hospital Vithas 9 de Octubre un equipo de gente fantástica porque ver pacientes es mi pasión. No paro.

¿Hasta cuándo?

Hasta que yo crea que estoy en condiciones o que alguien me diga que no lo estoy. Entonces me iré, porque estoy aquí por vocación.

¿Cómo recibe este premio?

Con mucha ilusión y alegría. Lo siento como un reconocimiento que me hace mi pueblo, porque soy de Aldaia, pero he vivido en Valencia prácticamente toda la vida. Y además son mis colegas del Colegio de Médicos los que han valorado mis méritos. Me hace doble ilusión.

Sus colegas lo tienen como un referente en Oncología y sus pacientes destacan su lado empático. ¿Con qué se queda?

No creo que estén reñidas. En mi trayectoria he conocido el valor de la ciencia, pero mi vida cambió desde que veo pacientes. Creo que hay que tratarlos con mucha humanidad y empatía porque un paciente nunca tiene solo la enfermedad. Están enfermos ellos y toda la familia y junto con el cáncer hay mucha mochila: problemas sentimentales, físicos, psíquicos... Tienes que hacer un abordaje integral y eso solamente se consigue si dedicas tiempo a escucharles. Yo lo ejerzo cada día e intento que mi gente lo haga.

¿Cómo es la atención al cáncer que reciben los valencianos?

Yo creo que en Valencia hay una muy buena atención. No hace ninguna falta irse fuera de la comunidad ni del país para tratar un cáncer. Por supuesto, como siempre, todo es mejorable, por ejemplo en organización. Las consellerías tienen muy buena voluntad, pero a veces va todo más lento de lo que nos gustaría. El IVO es un referente, y podíamos hacer las cosas un poquito mejor por la proximidad con todos los especialistas al ser monográfico, pero prácticamente en todos los hospitales hay muy buenas unidades y servicios de oncología. Pero no debería haber listas de espera en cáncer en ningún caso.