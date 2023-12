Si tú decides hacer una cumbre sobre el cambio climático causado por el uso de combustibles fósiles en Abu Dhabi parece obvio que te puede explotar en la cara. Si ese país y su principal compañía petrolífera están en las mismas manos te puede pasar que esa persona diga que eso del cambio climático es un cuento y que no podemos reducir el uso de petróleo porque nos haría retroceder. Por mucho que otros participantes hayan insistido en todo lo contrario esas declaraciones van a pesar mucho. Que nadie me diga que le ha sorprendido ese hecho que ha puesto de manifiesto que el único interés de los organizadores era que alguien pagara la fiesta carísima y contraproducente que son estas cumbres. En ellas se llega a acuerdos de reducción de emisiones que no cumplen los que los firman y en las que los que más contaminación ni siquiera van. Como mucho se arbitran compensaciones económicas a los países menos desarrollados por ser, en teoría, los más afectados por la llamada emergencia climática, que yo llamaría riesgos naturales, que no sabemos en qué se gastan y a quién llegan pero que tapan las conciencias de los más ricos. La imagen dada es más contradictoria que nunca para la opinión pública que debe presionar a sus gobernantes. En fin, nada nuevo.