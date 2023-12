Solo hay que pasearse por el centro de València para darse cuenta de que es, oficialmente, una meca del turismo. La clave es comprobar que cada bar o restaurante muestra sus cartas en castellano e inglés, y que casi en cualquier comercio que uno entre hay varios idiomas hablándose. Es una evidencia que se muestra más clara en días como hoy, a pocas semanas de la Navidad y con un puente desde el miércoles que en la capital valenciana se ha dejado sentir con un incremento de visitantes no ya extranjeros, sino también nacionales.

En un comercio del barrio de Russafa, cinco amigas italianas de no más de 25 años esperan para entrar en la puerta. Llegaron el viernes y se irán el lunes, una vez hayan celebrado el cumpleaños de Miriam, para lo que han venido a València cuatro días. Se hospedan en este barrio y explican que van a visitar museos, pasear y salir de copas. En este mismo entorno, epicentro del alquiler de bicicletas, Verrasand se abre paso entre el turismo holandés, ya que Ellie y Gwen, originarios de allí, han abierto este negocio con bicicletas con mecanismos holandeses, por lo que tienen el target muy definido. Explican, además, que en este momento València es el destino más popular en Holanda para hacer una escapada, y muestra de ello es el continuo vaivén de gente que entra y sale de su comercio.

Mientras, en otra parada obligatoria para los visitantes más curiosos, la Duck Store del Passeig de Russafa, Nicholas, frances de nacionalidad pero residente en Madrid, está de visita en València junto a sus dos hijos, Auguste y Leopold. Han venido a pasar el puente y se han alojado en un Airbnb, pero mañana volverán a la capital. Nerea, la dependienta de este comercio, confirma que Italia y Francia son los dos países que más visitantes generan a València, o al menos los que más entran en su tienda. "También he notado la presencia de brasileños y portugueses en los últimos meses, pero este puente sin duda lo más abundante ha sido el turismo nacional, que entraban a comprar regalos para Navidad", señala. Lo mismo que en Friking, comercio vecino, donde Vicente asegura que buena parte de las ventas son para regalo o recuerdo de su visita en València. "Cuando saben que nuestros productos están hechos en España, aunque sea temática friki y japonesa, se interesan más y lo valoran", dice.

Esta época es, por excelencia, la mas importante para las casas de Loterías y Apuestas del Estado. Así que justo en frente, Amparo, de Loterías La Fallera, confirma que ha sido un no parar durante las últimas semanas, e irá a más. "Los de fuera son sobre todo madriñeños y catalanes, que pasan aquí el puente y se llevan un décimo", explica.

En las tiendas de ropa es difícil explicar lo que está ocurriendo. Por un lado, las ventas se siguen produciendo, claro, pero no las habituales: las altas temperaturas descartan la ropa de invierno, que cuelga de las perchas y en los estantes sin pena ni gloria. En Legit, en plena Plaza del Ayuntamiento, explica que lo que más se ha vendido son sudaderas, pero nada de chaquetas. Se ha notado el incremento de estos días y sobre todo los fines de semana porque "nuestro público es, al 90 %, extranjero, porque tenemos marcas internacionales y por la ubicación", explica Verónica. Aún así, cree que el año pasado, en estas mismas fechas, hubo más afluencia de gente.

Un poco más adelante, María, dependienta de Lavengy, asegura que cada día entran o sacan productos según estén las temperaturas. "Hacemos cambios de lo que hay expuesto todos los días y según el tiempo que hace", dice, porque si no la gente no se anima a entrar. En Natura, la encargada, Laura, explica que los únicos objetos de invierno que se venden son mantas y calcetines o cualquier otra cosa para el hogar, pero no prendas de ropa como botas.

En el mercado artesanal de la Plaza de la Reina, Adriana, de Moon de Val, confirma la tendencia: "vendemos bolsos, pero chaquetas de invierno cuesta mucho", dice. Si acaso, algún extranjero en cuyo país hace frio y se la lleva, pero pocas personas de la ciudad a tenor del parte meteorológico que, de momento, no va a sufrir grandes cambios y mantendrá por encima de los veinte grados el termómetro durante los próximos días.