El nivel del agua bajó en l’Albufera veinte centímetros en apenas 10 días

El agua del lago de l’Albufera bajó veinte centímetros en apenas diez días. Así se refleja en el sistema de medición de la Confederación Hidrográfica del Júcar, como ha podido confirmar Levante-EMV. Un descenso continuado del volumen del vaso durante todo el mes de noviembre que solo empezó a revertirse a partir de diciembre. Del día 2 al 7 de este mes aumentó solo 1,5 centímetros, en una muy lenta recuperación hasta que se materialice el envío de los 6,5 hectómetros cúbicos por parte de la Acequia Real del Júcar.

La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio señalaba ayer que ya ha tramitado la petición al organismo de cuenca para que se derive ese caudal consignado para la primavera y que ha tenido que anticiparse por la preocupante situación del lago. Desde el departamento que dirige la consellera Salomé Pradas remarcaban que ese primer paso se ha dado tras el acuerdo alcanzado el pasado martes entre Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de València.

Desde la Acequia Real del Júcar, mientras, explican que siguen con su envío de 0,7 metros cúbicos por segundo a la espera de que el parque natural incremente esos volúmenes.

La modernización del regadío

El presidente de la CHJ, Miguel Polo, aseguraba en una entrevista ayer en Radio València Cadena Ser que la situación «es preocupante, pero no alarmante». Algo que achacaba exclusivamente a la falta de precipitaciones, e insistiendo en que el organismo autónomo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica no tiene previsto hacer ya más aportes. Polo, además, señalaba a los técnicos de la Generalitat como los responsables desde 2018 de no avanzar en las obras de modernización del regadío.

Lo cierto es que tres de los colectivos ambientales que tienen representación en la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera, SEO BirdLife, Acció Ecologista Agró y Xúquer Viu, ya advirtieron en sus alegaciones al plan de cuenca 2022-2027 que los caudales ecológicos previstos para el lago eran insuficientes. La asignación de aportes fijos no condicionados a otros usos o a la modernización del regadío ha sido siempre el gran caballo de batalla de colectivos como Xúquer Viu.

Otra de las «incongruencias» señaladas tanto por ecologistas como por el que fue alcalde de Silla, Francesc Baixauli, es la de permitir la apertura de compuertas en el lago por parte de la Junta de Desagüe sin tener garantizada la reposición del agua perdida. El trasvase al Vinalopó se lleva no pocas críticas también cuando se denuncia de forma periódica la situación del tramo final del Júcar.

«Se ha continuado bombeando agua hacia el Vinalopó desde el azud de la Marquesa cuando en l’Albufera falta agua», recrimina Paco Sánz de Xúquer Viu. Aunque los tres grupos han solicitado a la conselleria y a la Junta Rectora una sesión extraordinaria del órgano rector se antoja complicado a las puertas de la Navidad.