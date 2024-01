Exigen inspecciones de trabajo en las residencias de mayores porque aseguran que las ratios no se cumplen (y son las de 2005) y que no se cubren ni las bajas por enfermedad ni los permisos laborales. "Esa es la realidad todo el año, pero ahora, con la gripe y la Covid circulando y un aumento de contagios la situación es grave. Hemos pasado unas navidades bajo mínimos, sin médicos ni enfermeras en las residencias y aún no ha llegado el pico". Es la voz de la coordinadora ReCoVa, una entidad que nació en pandemia y que agrupa a diversas asociaciones, colectivos y personas que representan a familiares, y usuarios de centros de atención a personas mayores y dependientes.

Desde ReCoVa muestran su preocupación ante una situación "grave" que no tiene visos de mejorar. Y es que, ante una oleda de contagios que no paran de crecer la Conselleria de Sanidad anunció, entre otras medidas, la intención de "potenciar los servicios de atención domiciliaria y establecer el máximo nivel de colaboración con la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, potenciando la hospitalización a domicilio en las residencias de mayores en los casos en los que este recurso resulte idóneo; así como la reasignación y priorización de los recursos sociales". Y desde la coordinadora de familiares y usuarios de residencias se preguntan qué significa esta medida. "¿Eso significa que no se va a trasladar a los mayores a los hospitales? ¿O que si no hay suficientes camas en los hospitales van a trasladar pacientes a las residencias? ¿Cómo se va a llevar a cabo la hospitalización de las residencias cuando en los centros hay un déficit increíble de todo, de material, de personal... Nadie nos ha informado de esta medida y nos genera mucha inquitud. ¿Habrá oxígeno para todos? ¿Mascarillas suficientes? Hay 327 residencias en la Comunitat Valenciana y están fatal de medios y personal. Y el invierno es muy largo", explican.

Para la entidad, el problema en las residencias se centra en un sector privatizado (más del 90% de las plazas residenciales son de gestión privada y el 75% de las residencias de la tercera edad está manos privadas y concertadas) y en una administración "que mira hacia otra parte, por eso pedimos inspecciones y control porque hablamos de personas vulnerables y de una pérdida de derechos que no se puede consentir". "Hablamos de falta de asistencia sanitaria, pero también de falta de hidrataciones porque no hay personal suficiente ni para que le den de beber a los usuarios ni para ventilar las estancias como toca. Es tremendo. No es que el personal no quiera hacerlo, es que no dan abasto. Lo que exigimos es que la inspección entre de lleno en las residencias y les ponga las pilas porque las perosnas mayores necesitan el recuros residencial en condiciones", denuncian tras reclacar que, admás, hay un déficit de 23.000 plazas para personas en lista de espera.

A vueltas con la mascarilla

Respecto a la obligatoriedad de llevar o no mascarilla en las residencias de mayores, desde ReCoVa aplaudirían la medida "si no va ligada a una restricción de las visitas, que es lo que ha pasado hasta ahora. Nos parece bien que se obligue a los trabajadores y familiares a llevar la mascarilla de forma obligatoria como medida de protección pero lo que no queremos de ningún modo es una nueva restricción de visitas. Lamentablemente es algo que ha ido unido y nos negamos a que así sea"

Desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) también desconocen el plan de hospitalizar las residencias de mayores. "No hemos recibido información al respecto pero entendemos que la persona que lo necesite será trasladada al hospital", apuntan. De lo que sí saben en la patronal es de la falta de personal en las residencias de mayores. "Desde el colegio de Enfermería apuntan a que faltan 95.000 profesionales y sabemos que la falta de personal sanitario en las residencias en una realidad que se acrecienta en periodos de verano y vacaciones. Por eso nosotros pedimos que aumenten la oferta formativa ya que la mayoría de enfermeros dobla y trabaja en dos sitios. También hemos propuesto que pueda trabajar quien está en trámite de homologar el título e incluso quien está en el último año de carrer", concluye el presidente de Aerte, Jose María Toro.

La sobrecarga asistencial, la precariedad salarial y la falta de reconocimiento de las enfermeras que trabajan en residencia conlleva a aceptar cualquier puesto de trabajo ofertado desde la Conselleria de Sanidad, ya que el objetivo es sumar puntos para aumentar los méritos y conseguir, antes o después, una plaza en el sistema público.