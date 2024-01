Cerca de un centenar de personas se han concentrado esta mañana a las puertas de las Torres de Serrano para reclamar la inclusión del derecho civil valenciano en la reforma de la Constitución Española, una propuesta que se va a tramitar la próxima semana en el Congreso de los Diputados a raíz de la enmienda de Compromís. La elección de este escenario no ha sido baladí, pues este lugar está cargado de simbolismo ya que históricamente a acogido la lucha del pueblo valenciano para reclamar la autonomía de la Comunitat Valenciana, especialmente durante la Transición. Por eso, Juristes Valencians había congregado para hoy una concentración pacífica a la que invitaban a unirse a toda la sociedad valenciana para unirse a la petición de que el pueblo valenciano pueda recuperar el próximo jueves mayores competencias de autogestión.

La protesta ha sido respaldada por las principales formaciones políticas de la Comunitat Valenciana, pues entre los asistentes se encontraban la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natalia Enguix, el senador de Compromís-Sumar, Enric Morera, la diputada, Àgueda Micó, y el síndic de Compromís, Joan Baldoví; el exconseller de Hacienda del PSPV, Vicent Soler, y la diputada del PPCV en las Corts, Laura Chulià. Además, al acto ha contado con la presencia de los secretarios de CCOO-PV, Ana García, y UGT-PV, Ismael Sáez.

"No aceptamos más excusas"

Bajo el lema "no voteu contra la nostra gent", la concentración se produce los días previos a que la sede de la soberanía nacional vote la modificación de la Carta Magna, en concreto del artículo 49 eliminando el término 'disminuidos' por el de personas con discapacidad, algo que llevan años reclamando los colectivos de personas con diversidad funcional. Así, aprovechando que la reforma del texto se pone encima de la mesa, los juristas consideran que es un buen momento para incluir entre los cambios el derecho civil valenciano, algo de lo que ya gozan otras autonomías como Galicia, Navarra, Cataluña o el País Vasco.

"Ahora es el momento", ha expresado el presidente de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, quien ha señalado que "si el próximo jueves la enmienda no sale adelante se estarán atacando las señas de identidad y el autogobierno valenciano". En este sentido, ha advertido a populares o socialistas, de quienes depende que esta iniciativa consiga llevarse a cabo o no, que no "vamos a aceptar más excusas ya que el voto en contra dejará a los valencianos como una nacionalidad de tercera".

"Es una vergüenza que durante cuatro años se haya dado la espalda a una reivindicación histórica que cuenta con el respaldo del 99,9% de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana", ha lamentado Chirivella mientras se dirigía al público ataviado con la Senyera, y ha avisado "a todos aquellos que voten en contra" que "si votan que no, no tendrán derecho a utilizar la senyera. Una bandera que significa autogobierno. Y lo digo claro, cualquier diputado que a partir del próximo jueves se atreva a utilizar esta senyera la estará atacando", ha zanjado.

PSPV, PPCV y Compromís se suman a la reivindicación

Si bien el presidente de los juristas no ha dudado en reprochar la "pasividad" de las formaciones en esta lucha, el consenso entre los principales grupos políticos ha marcado este encuentro. En este sentido, partidos de izquierda y derecha han clamado al unísono que el próximo jueves el Congreso de los Diputados de luz verde a esta enmienda "sin excusas". A este respecto, ha sido el síndic de Compromís, Joan Baldoví, quien ha pedido a PSOE y PP "que se comprometan de facto a votar a favor de la entrada en vigor de una normativa que es de justicia para el pueblo valenciano". Una acción que presenta más sombras que luces ya que socialistas y populares han acordado no aceptar enmiendas a otros artículos y aprobar únicamente la reforma del artículo 49.

No obstante, en la concentración de esta mañana el exconseller Vicent Soler ha calificado como "una cuestión de sentido común" la necesidad de que la sociedad valenciana recupere su derecho civil atendiendo a "una voluntad de todos los valencianos, excepto de Vox que están en contra del autogobierno". Asimismo, ha descargado la responsabilidad de que la enmienda no llegue a aprobarse a los diputados socialistas: "Una cosa es lo que se vota en las Corts y otra la que se vota en el Congreso".

Por su parte, la síndica adjunta del PPCV en las Corts, Laura Chulià, ha manifestado que lo que se va a votar el próximo jueves "es una cuestión de derecho, de historia y de justicia". En este sentido, la popular ha reivindicado el compromiso de su partido en la defensa de las señas de identidad "y hoy también estamos aquí diciendo sí a nuestro autogobierno, al derecho civil valenciano y a la Comunitat Valenciana".