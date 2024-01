Centenares de personas de la mayoría de comarcas de Castellón, València y Alicante se han manifestado esta mañana en la plaza de la Virgen para denunciar la implantación de algunos proyectos fotovoltaicos en terrenos agrícolas productivos valencianos en un acto convocado por la Coordinadora Valenciana por la Ubicación Racional de las Energías Renovables.

Acompañados por representantes de 90 entidades de toda la Comunitat Valenciana, todos compartían un mismo lema: "Energías sí, pero no así". En este sentido, los presentes han reivindicado "un modelo en el que se tengan en cuenta los impactos en el territorio, es decir, que sea justo y respetuoso con el medio ambiente y las personas". En este sentido, Pedro Domínguez, representante del colectivo Ribera en Bici-Ecologistes en Acció, ha recalcado que "los ecologistas siempre hemos sido partidarios de la energía renovable, pero no queremos que machaquen nuestros campos. Sólo en la Ribera ya hay más de siete proyectos en marcha". Además, ha denunciado que "no son necesarias estas macrocentrales que destruyen el territorio".

El acto, convocado por la Coordinadora Valenciana por la Ubicación Racional de las Energías Renovables, ha recorrido el centro de la ciudad mientras los presentes, entre los que llamaba la atención la gran presencia de niños y niñas que repetían los mismos lemas que sus padres como "las plantas en los tejados, no en los sembrados" o "no queremos plantas donde hay patatas".

"La Generalitat debe posicionarse"

Los asistentes han hecho un llamamiento a las administraciones valencianas para paralizar todos los proyectos que ya cuentan con algunos permisos. "Queremos que la Generalitat Valenciana se posicione para que las futuras generaciones se sigan dedicando al sector terciario", ha reivindicado Jesús Broch, representante de la coordinadora.

La despoblación en estas zonas ha sido otra de las preocupaciones de la mayoría de entidades. En este sentido, Broch recuerda que "las macroplantas afectarán a la despoblación y al tejido local de las zonas rurales, que no son responsables del calentamiento".

El sector agrario y ganadero también ha estado representado durante la convocatoria. "Vamos a seguir luchando porque en las zonas de interior la subsistencia está vinculada a estos sectores, por lo que las administraciones se tienen que poner al lado de sus municipios porque este no es el modelo que buscamos", señala el secretario general de la Unió Llauradora, quien ha lamentado que "las instituciones nos dicen lo que queremos oír, pero luego hacen cosas diferentes".

Tras recorrer el centro de València, la manifestación ha terminado en la Delegación del Gobierno para denunciar que "la delegación cierra las puertas al sector rural". La coordinadora ha recordado que esta situación no sólo afecta al paisaje valenciano, sino también a la agricultura y a la economía de muchas comarcas del interior de València, Castellón y Alicante. Por eso, ha reivindicado que estos proyectos "no se pueden dejar en manos de empresas que buscan suelos más baratos para obtener beneficios y especular".

Falta de transparencia

La coordinadora ha calculado que cerca de 35.000 hectáreas se verían afectadas por estos proyectos en la Comunitat Valenciana. A grandes rasgos, comarcas como el Vinalopó Mitjá perderían 2.671 hectáreas, 6.739 desaparecerían en el Valle de Ayora o 2.100 en la Ribera Alta, según algunos de los carteles mostrados durante la convocatoria. "La desigualdad territorial se hace presente en muchas comarcas de interior, mientras que las autoridades no dan prioridad al autoconsumo o buscan otras zonas", han indicado desde la organización.

Los presentas, además, han lamentado la "falta de transparencia institucional, que impide la participación de la ciudadania". Además, han recordado que cerca de cien proyectos de energía renovable en el territorio valenciano podrían obtener la autorización administrativa de construcción favorable el próximo 25 de junio. "Nos jugamos cómo se llevará a cabo la transición energética, es decir, vendiendo nuestros terrenos a empresas multinacionales, abandonando gran parte de nuestro sector primario y cambiando la forma en cómo vivimos en el mundo rural", lamentan.

Las entidades han recalcado la importancia de las energías renovables, pero en sus palabras, se debe "realizar una verdadera transición energética planificada que pase por la soberanía ciudadana, eligiendo cómo y cuándo generamos nuestra energía, respetando los terrenos no urbanizados y forestales, por lo que queremos plantas pequeñas, que se integren en el territorio y suprimir las líneas de alta tensión". "Pedimos un respeto por nuestros paisajes, nuestras señas de identidad, nuestras tierras y nuestra manera de vivir", han concluido entre aplausos.