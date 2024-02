Antifraude investiga el rescate en helicóptero de una amiga de una alto cargo del Botànic

La Agencia Antifraude ha finalizado la investigación por un presunto caso de uso indebido de recursos públicos sanitarios y un supuesto trato de favor a la amiga de una alto cargo de la Generalitat que sufrió una triple fractura de tobillo mientras practicaba senderismo en Yátova por lo que se movilizó un helicóptero de rescate, dos ambulancias SAMU y un soporte vital básico (SVB). Antifraude ha trasladado los hechos a la Fiscalía de València para que decida si cabe una posible investigación penal sobre la actuación del Servicio de atención sanitaria a las urgencias y las emergencias. «Hubo un despliegue de medios que no fue proporcionado», concluye Antifraude.

Los hechos investigados se remontan al 1 de mayo de 2022. La Agencia Antifraude comenzó a investigarlos tras una denuncia anónima presentada el 19 de enero de 2023. Una senderista sufrió un accidente en una senda de Yátova, próxima a la Cueva de las Palomas. El incidente se clasificó como «transporte sin gravedad» pero se movilizaron un soporte vital básico (SVB) de Buñol, un helicóptero de rescate y dos SAMU de Buñol y València. Según la denuncia en una situación normal «la persona lesionada debía haber sido inmovilizada y trasladada a su hospital» por el SVB de Buñol por lo que la movilización del resto de medios fue excesiva» debido a las presiones de la responsable del Servicio de atención sanitaria a las urgencias y las emergencias en la médico coordinadora, que habría actuado influenciada por la primera» por lo que «se trataría de un uso indebido de recursos públicos», según ha adelantado el digital El Español.

Antifraude ha investigado durante un año todos los pasos que dieron Emergencias y Sanidad para atender el aviso que debía ser tratado «de forma muy especial, porque es un alto cargo de la Generalitat y me acaban de llamar y avisar. Aunque parece que no tiene mayor importancia, simplemente que os aseguréis que todo está bien, que lo miréis con delicadeza», aseguró P.S.C., responsable del Servicio de atención sanitaria a las urgencias y las emergencias y que ha sido citada a declarar por la Agencia Antifraude y ha presentado alegaciones al informe remitido a la Fiscalía.

Antifraude ha tenido acceso a las grabaciones que intercambian los responsables médicos del CICU y Emergencias donde se identifica a la alto cargo que compañaba a la accidentada como Mako Mira, secretaria autonómica de Financiación durante la etapa del Botànic y que se mantiene con el Gobierno del PP y Vox. Mako Mira explica a Levante-EMV que ella no solicitó los medios sanitarios y se limitó a avisar al 112 sin identificarse como alto cargo. Tampoco ha sido llamada a declarar por Antifraude. «Vino un helicóptero porque no había forma de sacarla. Yo misma me sorprendí de la presencia de tantos medios», explica a este periódico.

Entre las conversaciones analizadas por la Agencia Antifraude durante la investigación, figuran las siguientes interacciones entre responsables del CICU, Emergencias y los medios sanitarios desplazados ese día hasta Yátova.

Llamada de una responsable de Emergencias

«Os llamo para que estéis pendientes de forma muy especial de ese aviso, porque es un alto cargo de la Generalitat y me acaban de llamar y avisar, aunque parece que no tiene mayor importancia, simplemente que os aseguréis que todo está bien, que lo miréis con delicadeza (...) La cuidaremos para que nos cuiden».

Llamada de Emergen al Hospital La Fe

«No sé si estás al tanto, pero ha habido un rescate en Yátova de una mujer [por] un pie. Nos ha llamado José María [supuestamente José María Àngel, entonces secretario autonómico de Emergencias[ interesándose por el tema, por eso le hemos dado tanta cobertura».

Conversación entre el CICUy un SAMU

«Pues nada, que va el H [helicóptero] para allá y la trasladáis al Clínico... ¿Pero está grave? Que no, que es una fractura de tobillo. ¡La madre que la parió! ¿Un SAMUpara un pie? (hace referencia a salir en los periódicos)».

Conversación entre el CICU y un Soporte vital básico

«Decidme como está porque me ha llamado otro alto cargo de la conselleria para preguntarme el estado de la señora y he de estar informada y le ponéis un lacito...»