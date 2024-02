¿Influyó la pandemia en el retraso en las mamografías?

La conselleria de Sanidad informó ayer que estiman que 150.000 mujeres que se deberían haber sometido a una mamografía preventiva contra el cáncer de mama aún no se la han realizado y criticaron duramente a la gestión del Botànic como la responsable de este retraso. De hecho, el conseller Marciano Gómez informó sobre el inicio de una investigación para analizar las posibles irregularidades de la gestión de los programas de prevención del cáncer por parte de la anterior conselleria y la estructura de mestizaje diseñada por el Botànic.

El retraso existía durante las dos legislaturas del gobierno de coalición (2015-2023), pero desde CCOO aseguraban ayer que es un "problema heredado de la era del PP" y, también, provocado por "los límites presupuestarios impuestos por Montoro" durante los años de Mariano Rajoy como presidente del gobierno. "El Botànic intentó solventar el problema, pero sin éxito", aseguraban.

El impacto de la pandemia de la covid

De hecho, fue el gobierno del Botànic el que creó un programa de actividades extraordinarias para tratar de reducir la congestión en la realización de las pruebas preventivas de cáncer de mama en sesiones vespertinas; un elemento que recibió ayer también las críticas de Gómez por la falta "de reorganización del programa" derogado en mayo de 2023 al incluirse en el Acuerdo de Módulos 2023.

Hubo esfuerzos, pero innecesarios; sobre todo con los efectos derivados por la irrupción de la pandemia. Desde el PSPV, explican que "los retrasos están ligados a la covid" porque la pandemia tuvo "un gran impacto en todo el sistema". Añadieron que la actividad "se volcó en lo asistencial urgente" durante este periodo "frente a otros aspectos como los cribados preventivos".

En adición, relatan que la actividad se recuperó tras la pandemia. "Se amplió la cobertura de cáncer de mama y se planificó el cribado de cérvix con un programa piloto en varios departamentos que debía de haberse puesto en marcha a final del año pasado", aunque el actual conseller de Sanidad reveló que "cuando llegamos, el antiguo Consell no había preparado nada".

Por su parte, el diputado y portavoz de Sanidad de Compromís, Carles Esteve, señaló que durante la pandemia del covid «se pararon temporalmente todos los programas de detección precoz» y que el ritmo de recuperación era «alto debido al esfuerzo realizado después de la pandemia».

Cuál era la espera antes de la pandemia

Ante esta relación causa-efecto, lo lógico es comparar cuántas mujeres esperaban una radiografía antes de la pandemia, para comprobar si la cifra ha crecido desde entonces o no. Los datos no son públicos y, desde la conselleria de Sanidad explican a Levante-EMV que no "pueden concretar más los datos" por la "opacidad en los sistemas y circuitos de información" de la etapa del Botànic. Por eso, insisten que se ha demandado la intervención de la inspección general y médica para poder resolver este problema.