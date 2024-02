El PSPV descarta que el 'caso Koldo' tenga efectos sobre la Comunitat Valenciana

El PSPV descarta que el ya conocido como 'caso Koldo' implicaciones en la Comunitat Valenciana más allá de que el detenido hubiera sido asesor del exministro José Luis Ábalos, valenciano y militante activo de la federación (es diputado en el Congreso). El síndic adjunto de los socialistas en las Corts, José Chulvi, ha señalado este jueves que en las investigaciones no hay compras de mascarillas a la empresa implicada en la Comunitat Valenciana, pero ha incidido en que el PSPV actuará "siempre con contundencia contra la corrupción".

"No encuentro que tenga ningún efecto", ha indicado Chulvi que ha añadido que las investigaciones están todavía "en un momento inicial" y ha recordado que el PSPV "ha acutado siempre con contundencia" en casos de corrupción. Así, ha agregado que Ábalos "no está investigado" sino que lo está "otra persona", en este caso, su exasesor, Koldo García, (quien no es militante de la federación valenciana) y que si esa persona "ha actuado de manera incorrecta, habrá que actuar de manera contundente".

Mientras los socialistas valencianos han alejado el foco del exministro y exsecretario de organización del PSOE, tanto los dos partidos que componen el Consell, PP y Vox, como su antaño socio de gobierno en el Botànic, Compromís, han exigido explicaciones a Ábalos y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por si estas investigaciones tuvieran que ver con la destitución del dirigente valenciano en 2021 tanto en el Consejo de Ministros como en el partido.

Explicaciones de Sánchez

Así, según ha señalado la síndica adjunta del PPCV, Laura Chulià, "cuesta creer que el exministro y todavía diputado no tuviera conocimiento de nada". Los 'populares' han evitado pedir el escaño a Ábalos asegurando que debe prevalecer su "libertad" para decidir, pero han asegurado que lo conocido el miércoles "solo es la punta del iceberg" y que Pedro Sánchez "debería salir ya a dar explicaciones" puesto que él es "el máximo responsable".

También Compromís ha reclamado explicaciones tanto a Ábalos como a Sánchez. El diputado Gerard Fullana ha indicado que el presidente del Gobierno "debe decir si conocía o no estas informaciones (sobre las presuntas comisiones por la compra de mascarillas) cuando cesó el ministro" ya que es "como mínimo sospechoso". También ha asegurado que no les "acaba de convencer" las explicaciones de Ábalos, "necesitamos más datos", ha dicho; ha asegurado que están abiertos a estudiar una comisión de investigación y que si tienen que pedir el acta del exministro, lo harán.

Por su parte, el síndic de Vox, José María Llanos, ha señalado que políticamente "Ábalos tiene que asumir sus responsabilidades" que desde la formación consideran "muy graves". Asimismo, ha asegurado que la noticia no les sorprende porque en el Partido Socialista "hay muchos casos de corrupción". "Han manejado el dinero público como han querido y tiene que caer, sobre todos ellos, la fuerza de la Ley", ha sentenciado el portavoz parlamentario de Vox.