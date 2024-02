Congreso en Córdoba

Estos días he estado en el Congreso Internacional de Turismo Cultural en Córdoba y eso me ha permitido cruzar la parte sur de la Península de este a oeste y viceversa. Como geógrafo he podido disfrutar de una gran diversidad paisajística, acentuada por el comportamiento del tiempo en las últimas semanas. El paso de los frentes atlánticos ha dejado su huella en un acentuado verdor en las provincias de Córdoba y Ciudad Real, algo más atenuado en Albacete e inexistente ya en la provincia de Alicante, en la vertiente mediterránea, a espaldas de toda esta situación de lluvias. Gracias a Genoveva Millán y al resto de la organización por poner en contacto a gentes de tan diversas disciplinas. Especialmente interesante ha sido la mesa de turismo gastronómico, donde hemos podido explicar lo que hacemos desde Gasturnomía y Gasterra, con algunos aspectos de nuestro proyecto del Mapa de la Cadena de Valor del Turismo Gastronómico en la Comunidad Valenciana, como los vinculados a la importancia de los guías en la interpretación de este patrimonio, o el papel central del paisaje. Resulta enriquecedor contrastar todo esto y coincidir, como si lo hubiéramos preparado previamente, con compañeros como Pilar Leal Londoño o Blanca Garcia en todos estos temas y en la necesaria aplicabilidad de todo lo que investiguemos. Especialmente meritorias las aportaciones de las compañeras venidas de México, Ingrid M. Florentino, o Chile, Stefania Pareti, en entornos muy distintos pero muy asimilables a la vez. Mujeres, guías, mezcal, cadena de valor, memoria y paisaje son algunas de las palabras que, según el moderador, resumen lo expuesto.