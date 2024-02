"No va a haber ninguna fisura con Vox, ni en el Consell, ni en las Corts"

Es el síndic del PPCV en Les Corts desde junio de 2023 ¿cómo ha vivido estos meses?

La verdad es que muy feliz en estos ocho meses, porque tengo la sensación de verdad de que con Carlos Mazón estamos cumpliendo aquello que prometimos. Haber eliminado el impuesto de sucesiones desde el día después de haber ganado las elecciones, haber eliminado el 50% de los asesores y empezado este año con un récord en presupuesto educativo, sanitario y social. Esto indica que los objetivos que teníamos están empezando a cumplirse y en todos creo que ya se han dado los primeros pasos y, lógicamente, nos queda completar.

En clave política ¿cómo lee desde la Comunitat el resultado de las elecciones gallegas?

Galicia y Valencia tienen paralelismos. Galicia es un territorio histórico, con singularidades propias como la Comunitat. Y segundo, tienen dos presidentes nuevos, Alfonso Rueda y Mazón, que han tomado decisiones que ahora se juzgaban como eliminar impuestos. Y el juicio que han hecho los gallegos ha sido enormemente positivo. Y por tanto, es verdad que las políticas de Mazón también se ven reforzadas en un territorio hermano, porque quien ha ganado es el mismo partido que gobierna aquí, el Partido Popular. Lo que también es cierto es que el resultado de socialistas y de nacionalistas abunda en que la legitimación que está haciendo Sánchez, el giro del socialismo en la dirección de justificar los planteamientos del nacionalismo de izquierdas, hace que el nacionalismo de izquierdas en Galicia, en Navarra, en el País Vasco, en Cataluña o en Baleares esté creciendo a costa de los socialistas. La gente al final, cuando tú copias, y Sánchez ha copiado el discurso que tenía Esquerra Republicana, Bildu o BNG, en lugar de quedarse con la copia, buscan el original. El resultado del PSOE no ha sido bueno o malo. Ha sido catastrófico.

¿Cómo valora que Diana Morant, una ministra del Gobierno del PSOE, sea la jefa de la oposición, pero fuera de Les Corts?.

Primero con respeto. Todos los procesos internos tienen su complejidad. Y segundo, con desconcierto, asombro.., Sánchez llegó a la secretaría general alardeando de unas primarias que aquí él mismo ha impedido. Llamó a Ferraz a los tres candidatos y solo salió una candidata. Se forzó la renuncia a los otros dos. Mazón lleva apelando al diálogo desde antes incluso de llegar. Que haya estabilidad para que el gobierno autonómico disponga de una interlocución habitual y estable sería lo deseable, pero en este momento no existe con el PSOE.

En cuanto a las relaciones con Vox, teñidas de discrepancias con temas como la campaña LGBTI que criticó Vicente Barrera, ¿cree que pueden enredarse más?

De la misma forma que el liderazgo en el gobierno de Mazón es indiscutible, la lealtad de nuestros socios también es indiscutible. Ni en todo el trámite presupuestario, ni en todas las decisiones importantes para eliminar impuestos, para reducir listas de espera, para iniciar como ya hemos empezado la libertad de elección de lengua, ha habido ninguna discrepancia en lo sustancial. Y por tanto, afortunadamente, el tiempo que hubo de peleas internas y de purgas dentro del propio Compromís y de Compromís con el PSOE es historia. La gestión felizmente está blindada ante cualquier punto de vista distinto, que los hay. El PP y Vox somos partidos distintos, y no tenemos por qué pensar lo mismo siempre. Pero no ha habido ninguna afección a la gestión que, afortunadamente, es enormemente eficaz en todas las consellerias y la relación que se vive dentro del Consell. Y también la de los 40 diputados del PP y los 13 de Vox es de absoluta hermandad. No va a haber ninguna fisura en lo sustantivo, ni en el gobierno, ni en Les Corts.

La necesidad de acabar con la infrafinanciación de la Comunitat sigue. ¿Cómo ve la situación?

Desgraciadamente, solo se ha conseguido que todo el mundo reconozca que la Comunitat Valenciana es la peor financiada y que el 80% de la deuda de los 57.000 millones de euros que Ximo Puig entregó a Carlos Mazón se deba a esa infrafinanciación. Yo era diputado nacional, estaba en el Congreso y voté en contra del sistema vigente, pactado por Zapatero y el separatismo en contra de algunas comunidades como la valenciana. Hoy vuelven a gobernar los mismos, el nacionalismo junto a Sánchez. La primera obligación es presentar un nuevo sistema de financiación, algo que no es sencillo. De momento, lo que ha reclamado con razón el Consell es un fondo de nivelación que está calculado en el entorno de 1.800 millones de euros anuales para que la calidad de nuestros servicios sanitarios y educativos sea la misma que en el resto de España.

La Abogacía de la Generalitat sigue como acusación particular en cinco causas por corrupción contra exdirigentes de su propio partido ¿como se gestiona esta situación?

Es verdad que la Abogacía de la Generalitat se dedicó en exclusiva a perseguir a excargos del anterior gobierno del PP. Nos hubiese gustado más que, además de hacer eso, hubiese defendido también a la niña abusada y cuyo abusador felizmente acaba de entrar en prisión, el exmarido de su vicepresidenta, Mónica Oltra. Nosotros creemos que se deben hacer las dos cosas. Es decir, defender a los menores tutelados por la Generalitat y actuar en contra de cualquier caso que se pueda haber. Y es llamativo también que la Abogacía, no se hubiese personado para recuperar el dinero del hermano de Ximo Puig, que está imputado por haberse quedado con ayudas de la propia Generalitat. Por tanto, el uso partidario que hizo Puig fue completo. Se dedicaron solo a una de las tareas y no a todas como se hace ahora.