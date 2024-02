Más niños pobres en la Comunitat Valenciana

Shandy cobra 1.300 euros al mes, pero de su sueldo viven 6 personas (sus dos hijas y su sobrina, además de con dos personas mayores). La mujer paga un alquiler de 520 euros al mes. Y los números no le dan. Así que ella, que trabaja a tiempo completo en hostelería, busca otro empleo por horas que le permita aumentar los ingresos porque aun gastando lo mínimo, el sueldo no le llega. "Entre el alquiler y las facturas se me va más de medio sueldo. Tengo jornada completa en mi trabajo, pero estoy buscando otro empleo por horas porque un solo sueldo no llega", cuenta.

Cada vez hay más familias como la de Shandy en la Comunitat Valenciana. Así lo asegura Save the Children tras analizar la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada hoy, que ofrece datos oficiales sobre cómo viven las familias en España. La organización asegura que más de 352.000 niños y niñas de la Comunitat Valenciana viven en riesgo de pobreza o exclusión social (esa cifra implica un 39,9%, lo que supone un aumento de más de siete puntos respecto a los datos del año anterior, que era del 32,2%); y que un total de 162.000 menores viven en situación de pobreza severa (es decir, un 18,4% de los menores de 18 años, lo que supone un aumento de más de seis puntos con respecto a los datos del año anterior).

En lo que respecta a la población en general, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado en dos puntos, pasando del 27,5 al 29,6%, lo que vuelve a dejar a los niños y niñas como uno de los colectivos más vulnerables. "El aumento de niños y niñas que están en una situación de pobreza es una mala noticia. Vivir en estas condiciones pasa por no poder tener una alimentación saludable, pasar frío en casa por no poder poner la calefacción o no poder permitirse ir al dentista. Les condiciona en su desarrollo día a día", afirma Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunitat Valenciana.

Para combatir la pobreza infantil la organización propone ampliar la cobertura y mejorar la gestión de la Renta Valenciana de Inclusión, priorizando a las familias con menores de edad a cargo y monomarentales. En este sentido, apuesta por reconfigurar la RVI para dar cobertura a todas las familias con hijos a cargo en situación de pobreza que quedan fuera del IMV, así como para reforzar las cuantías percibidas por las familias con hijos e hijas a cargo beneficiarias de la prestación de IMV que se encuentren en situación de pobreza severa.

El problema de la vivienda

Además, Save the Children plantea ampliar el parque de vivienda pública de alquiler social como forma de hacer frente a las crisis habitacionales derivadas de desahucios, impagos u otras situaciones de vulnerabilidad económica y exclusión social. La presencia de niños y niñas debe ser, en todo caso, un elemento prioritario para la atención de tales emergencias.

Para la organización es también fundamental garantizar que en la política de becas y ayudas al estudio primen los criterios de equidad, asegurando que todos los niños y niñas que se encuentran en situación de pobreza tienen cubiertos los costes de transporte, comedor, material escolar y extraescolares.

"Precisamente esta mañana nos hemos reunido con Ignacio Grande, secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, para hablar de pobreza infantil y cómo mejorar la Renta Valenciana de Inclusión en su próxima reforma. En estos momentos es fundamental redoblar los esfuerzos para combatir la pobreza infantil desde las administraciones públicas con medidas efectivas y con presupuesto adecuado", afirma Hernández.