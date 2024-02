El ‘abalismo’ cierra filas con su referente y un exconcejal prepara su baja

En el terreno siempre resbaladizo de las lealtades políticas, el exministro, exsecretario de organización y jefe de una de las familias del PSPV José Luis Ábalos, puede presumir de la confianza de los suyos. Destacados miembros del 'abalismo' salieron ayer en defensa de su referente tras décadas de relación en el seno de socialismo valenciano. Algunos, con tristeza, otros con disgusto, y otros, directamente, sintiéndose traicionados.

El que se muestra más vehemente es Matías Alonso, que anticipa su baja del partido si se confirma el expediente de expulsión cautelar impuesto por la dirección del PSOE al ya exdiputado socialista. “Hagas lo que hagas estoy contigo”, le escribió por whatsapp el exconcejal de València poco antes de la comparecencia ante los medios para anunciar su pase al Grupo Mixto. "No quepo en un partido que hace las mismas atrocidades contra gente inocente que hacen otros. Esperaré a ver cómo se concreta el tema y obraré en consecuencia. Si veo que acaban de asesinarlo políticamente se llevan dos por el precio de uno", trasladó a Levante-EMV este militante histórico y referente en la reivindicación de la memoria histórica. "Haré lo que hagan con él".

Una estrategia errónea

"No es una cuestión de personalismos, de seguir ciegamente a una persona. Hemos protagonizado una gesta que no se ha dado en toda Europa y es que la militancia rescatase a un secretario general defenestrado tras un golpe interno. Ganamos un congreso retornando a principios de un PSOE de izquierda. No luchamos para que se practiquen las mismas tropelías que en otros partidos. Estamos evidenciando una enorme debilidad frente a la ultraderecha. Cómodamente señalan víctimas y se las rematamos", decía Alonso, que no escondía la decepción con Sánchez, con metáfora histórica incluida: "El emperador mata a su general más fiel".

Ninguno de los consultados escondía la decepción con un sacrificio, precisamente, procedente del secretario general al que Ábalos ayudó a levantarse tras ser apartado por familias del partido en 2016. Mercedes Caballero, exsecretaria general del PSPV en la provinicia de Valencia, se reconocía decepcionada. "No estoy a favor de cómo se ha gestionado esto. Apoyo la decisión de José Luis de continuar. Cada uno deberíamos vernos en esa situación, cuando lo has dado todo y la respuesta no es la que un partido debe dar". Caballero añade: "José Luis ha dicho algo en lo que me siento involucrada: mucha gente le hemos pedido que no saliera por la puerta de atrás. No hemos sido ni una ni dos personas. No está solo. Es una caza a Pedro Sánchez. Seguirán presionando. Esta no es la estrategia. Es entrar en el juego mediático y del PP. En nuestro adn está la lucha contra la corrupción, pero no hablamos de ningún corrupto".

Otro referente del abalismo en la ciudad de València, que prefería mantener el anonimato, apuntaba: "¿Dónde está la presunción de inocencia? Llevan dos años investigando y no hay nada que tache su honorabilidad. ¿Por qué es el partido el que la tacha?". Y añadía: "En estas cacerías se vierte mucha basura. El derecho a defenderse y la presunción de inocencia están por encima de cualquier circunstancia".

PI STUDIO

"Tristeza" y "decepción" eran las palabras que utilizaba Toni González, alcalde de Almussafes, y al frente de una agrupación muy nutrida. "Para los que estuvimos apoyando a Pedro Sánchez la primera vez y tras el comité federal, esto abre una herida profunda". "Lo que ha pasado hoy nos deja una sensación difícil de definir. Es como si aquello no hubiera servido para nada", comenta González, que ha echado de menos mayor paciencia y análisis de la situación en la dirección antes de tomar esta decisión.