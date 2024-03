Uno de cada cinco menores sufre de obesidad por dietas de mala calidad

Uno de cada cinco menores de entre 5 y 14 años tiene sobrepeso en la Comunitat Valenciana. Un factor directamente relacionado con menús de muy baja calidad y la falta de recursos económicos en los hogares. De hecho, el 33% de las familias con niños y niñas que presentan obesidad infantil tienen rentas inferiores a 18.000 euros anuales. Además, la gran mayoría no siguen una alimentación basada en la dieta mediterránea.

Los datos proceden del estudiolevado a cabo por el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana con el que pretendía trazar un mapa de la prevalencia del sobrepeso en distintos barrios de la ciudad, perfectamente extrapolables a cualquier zona del territorio. El análisis profundiza en los condicionantes económicos y cómo aumentan el riesgo de sufrir malnutrición y exceso de masa corporal.

De la investigación se concluye también que casi la mitad del alumnado encuestado – un 40 %- no realiza ningún ejercicio físico a lo largo de la semana. Los bajos ingresos de sus progenitores no permiten la realización de actividades deportivas que implican unos gastos a los que no pueden hacer frente. La Evaluación Nutricional de la Población Infantil de València (ENPIV) se ha podido desarrollar con el apoyo del centro de innovación Las Naves del Ayuntamiento de València.

Cardiopatías y diabetes

Hipertensión, cardiopatías, diabetes, problemas osteomusculares e incluso ciertas discapacidades pueden ser algunas de las patologías causadas por una incorrecta alimentación. Así lo corroboran los profesionales de la nutrición tras medir, pesar y realizar distintas pruebas a unos 700 menores durante más de tres años. “Hemos podido concluir que los niveles de obesidad y sobrepeso tienen causas y condicionantes y de su análisis sabemos que los servicios sanitarios deben adaptarse para ser más equitativos y evitar que la situación se agrave”, señala el presidente del colegio de dietistas-nutricionistas, Luis Cabañas.

Grandes carencias entre los menores

Además de la situación socioeconómica que afrontan las familias con menores que padecen obesidad o sobrepeso, este estudio alerta de dos grandes carencias que padecen los niños y niñas valencianos: el ejercicio físico y la adhesión a la dieta mediterránea, dos elementos básicos que se encuentran en la base de los hábitos saludables.

Se recomienda la práctica de deporte en niños y adolescentes al menos dos veces por semana, pero el estudio ENPIV demuestra que casi el 40 % del alumnado encuestado no realiza ninguna actividad deportiva a lo largo de la semana. Luis Cabañas recalca que "esta cifra es alarmante, ya que refleja una relación creciente entre sedentarismo en niños y adolescentes como consecuencia de que las familias de bajos ingresos no pueden costear actividades deportivas para sus hijos e hijas, porque en su mayoría son de pago".

Realización del estudio con un niño / Germán Caballero

Junto con el ejercicio físico, la adherencia a la dieta mediterránea es uno de los condicionantes que pueden prevenir problemas relacionados con la obesidad y el sobrepeso. Sin embargo, ENPIV indica que esta es otra de las lagunas que se encuentran. "El 86 % de los menores no sigue una alimentación que podríamos clasificar como saludable, lo que supone mayor riesgo de sufrir una malnutrición por exceso de peso", alerta el presidente el colectivo profesional.

Cómo es una alimentación saludable

Una alimentación saludable es aquella rica en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, donde esté presente también el pescado, aceite de oliva o los frutos secos, pero que no está implementada entre los niños y adolescentes. De hecho, como Luis Cabañas explica, "observamos que el 39,4% de los niños y niñas encuestados no ingiere pescado dos o tres veces por semana y, además, el 60 % de los alumnos y alumnas no consume más que una pieza de fruta al día y solo el 68, % come verduras frescas o cocinadas una vez al día, cuando la recomendación es al menos 3".

El Colegio Oficial de Dietistas - Nutricionistas recurdan que la prevención y abordaje del sobrepeso y obesidad debería ser llevado a cabo por profesionales de la nutrición integrados en equipos multidisciplinares de Atención Primaria. Sin embargo, y a pesar de la alta incidencia de esta patología en la Comunitat Valenciana, Luis Cabañas concluye que "estamos peparados y formados para unirnos a otras profesiones sanitarias que trabajan en los centros de atención primaria y salud pública para mejorar la salud de la población y su calidad de vida".