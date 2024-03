España: "Hay que pensar más en las próximas generaciones que en las siguientes elecciones"

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha intervenido en el II Foro de Municipalismo con un mensaje claro: la necesaria responsabilidad compartida de las administraciones en lo que respecta al municipalismo. El exconseller de la Generalitat ha reconocido que una de las trampas que se hacen en política “es no asumir responsabilidades y culpar al resto de administraciones” cuando algo no funciona, por eso ha pedido “responsabilidad pública” a unos ayuntamientos que no son menores de edad y ha apelado a una gestión compartida y eficiente entre los diferentes niveles de la Administración. Y sobre todo, ha pedido “pensar en las próximas generaciones y no en las siguientes elecciones”.

En ese sentido, España ha explicado que si algo caracteriza a los municipios es la diversidad. Los hay turísticos e industriales, de costa e interior, de medio millón de habitantes y solo de 500, y en todos, con sus características propias, se debaten los mismos problemas, algunos nuevos y otros heredados sobre los que se aplica una nueva perspectiva.

Así, ha mencionado el cambio climático como máximo exponente de la preocupación actual. La contaminación, que antes era algo solo que molestaba, “ahora se ha convertido también en otro problema de salud pública”, ha dicho el secretario. En cuanto al turismo, antes se planteaba como una fuente de ingresos y ahora se ha visto la otra cara de esa moneda, “con un vecindario expulsado de su barrio por un turismo no regulado”.

La vivienda, el reto

Se ha referido también a cómo la visión sobre la ciudad ha cambiado tras la pandemia de Covid-19, “que nos hizo replantearnos las zonas públicas como parques o plazas como lugares que queríamos tener allí donde vivíamos”, ha señalado. La vivienda la ha presentado como el grave problema al que los responsables políticos deben enfrentarse “como ya se ha hecho en capitales europeas”.

“Hay que olvidarse de negacionismos, a corto plazo puede que no veamos las consecuencias negativas, pero los vecinos deben estar en el centro de la política, y no el vehículo privado, por ejemplo”, ha dicho.

Dignificación de los salarios

Ha pedido la dignificación de salarios de los responsables públicos que en los municipios más pequeños combinan esta responsabilidad con otro trabajo, y deben mirar hacia adentro “y buscar la eficiencia dentro de su administración en complicidad con el resto de administraciones”.