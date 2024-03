Los alcaldes urgen al Consell y al Gobierno a potenciar el Fondo de Cooperación

Financiacón. Fondos. Tesorería. Es el gran dolor de cabeza que tienen los ayuntamientos. Y así lo hicieron ver una vez más los diferentes alcaldes y alcaldesas, así como otros representantes locales, que participaron ayer en la segunda jornada del Foro de Municipalismo de Levante-EMV, que cerró ayer una segunda edición del evento en la que durante dos días han desfilado por el escenario de la Fundación Bancaja más de una veintena de personalidades políticas y del mundo de la empresa ante más de 200 asistentes.

No es la primera vez que la financiación se convierte en la principal demanda de los alcaldes y alcaldesas, que quieren rehuir ya por completo con aquel cliché de que «el ayuntamiento es el hermano pequeño de las instituciones». De hecho, la reclamación de fondos para los consistorios supuso ya uno de los principales ejes de la primera edición del Foro de Municipalismo celebrada el año pasado. En esta ocasión, una vez más, los representantes de la Administración local hicieron valer el hecho de que son los ayuntamientos los primeros en responder a las necesidades de la ciudadanía. Así lo quiso reflejar el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, quien en la mesa de debate «Retos de la gestión municipal», reivindicó que «el ayuntamiento es la primera puerta a la que llama cualquier persona que necesita ayuda o reclama esperanzas y futuro». Y, por eso mismo, Bielsa insistió en que «se tiene que potenciar el Fondo de Cooperación, aunque es necesario un cambio en el sistema de financiación global».

Y en la misma mesa le tomó el testigo la alcaldesa de Loriguilla, la independiente Montserrat Cervera, que aseguró que en su municipio tienen una evidente falta de recursos para poder prestar todos los servicios que merece la ciudadanía. Mientras, la primera teniente de alcalde de Paterna, Nuria Campos, exigía que esa financiación, además, sea más ágil: «En muchas ocasiones los plazos exigidos por las administraciones son muy difíciles de cumplir», lamentó.

Las demandas de una mejor financiación parecen, al menos de palabra, no haber caído en saco roto. O al menos eso se presupone tras la intervención del secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ayer en el foro. De hecho, su ponencia fue la que abrió la segunda jornada, antes incluso de que se produjera la proclama de Bielsa. España aseguró que el Gobierno tiene «voluntad» de abordar con urgencia la reforma de la financiación local. Eso sí, insistió en que para ello es necesario el consenso político. «Necesitamos que nos dediquemos a pensar más en las próximas generaciones y no solo en las siguientes elecciones», apuntó.

Otra representante del Gobierno estatal tuvo presencia ayer en el foro: la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que quiso poner en valor las actuaciones estatales en materia de vivienda, transporte y reindustrialización para beneficio de la Comunitat Valenciana.

Movilidad metropolitana

También en la mesa sobre movilidad salió a relucir el tema de la financiación. Fue Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria, quien insistió, en este caso, en la necesidad de que se amplíe la dotación estatal destinada a la Entidad de Transporte Metropolitano de Valencia. Por su parte, José Cabanes, alcalde de Sedaví y presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud, hizo un llamamiento a todos los municipios de la comarca, incluida la capital València, a ir de la mano en materia de movilidad: «València no puede vivir de espaldas a su área metropolitana», apostilló. Mientras, Juan Bueno, coordinador de Mobility Hub Startup, insistió en que el futuro de la movilidad no puede ser un tema de sesgo político. «Es un proyecto de ciudad, a largo plazo, a 10 o 15 años, y esas políticas no pueden cambiarse», sostuvo.

Precisamente también hubo representación del Ayuntamiento de València durante la segunda jornada del foro. Su concejala de Hacienda y Participación Ciudadana, María José Ferrer San Segundo, realizó un alegato de defensa del trabajo de los ayuntamientos por su cercanía y eficacia. Así, además, ensalzó la labor del gobierno de María José Catalá, del que ella forma parte, por poner a las personas en el centro y acelerar la ejecución presupuestaria para culminar las inversiones necesarias para la mejora del bienestar de la ciudadanía.

Fondos europeos y renovables

En cuanto a la participación empresarial en la cita, en ella también tuvo su espacio la financiación. Concretamente con el tema de los fondos europeos, una alternativa que puede ser clave para sacar diferentes proyectos municipales. Sobre ello habló Quico Palací, director de Crea360, que invitó a los ayuntamientos a crear concejalías de fondos europeos para prepararse correctamente para solicitar esas ayudas de la Unión Europea.

Por su parte, Clara Fernández, directora de Desarrollo de Coxabengoa, reivindicó las posibilidades que ofrecen las energías renovables para crear riqueza y prosperidad en determinadas comunidades locales.