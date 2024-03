"Trabajaré codo a codo con Diana Morant en el puesto que me den"

Ángel Franco Gutiez (Almazón, León, 1945) se afilió al PSOE en 1975 tras militar durante años en la clandestinidad. En su labor sindical, fue secretario provincial de la UGT (1978-1988). En la política, ocupó escaño en el Congreso de los Diputados (1979-1982) y en el Senado (1982-2003). También fue concejal en el Ayuntamiento de Alicante (2003-2007). En 2014 se vio forzado a darse de baja del PSOE al verse implicado en la investigación del llamado «Caso Rabasa», aunque dos años después recuperó la militancia. En lo orgánico, su principal preocupación y ocupación en el partido, Franco fue secretario local del PSOE en Alicante (1996-2004) y también miembro del Comité Federal, entre otros cargos. Aunque lleva dos décadas fuera de la primera línea, desde la sombra sigue moviendo los hilos de la agrupación local. Ahora, en pleno proceso de renovación del PSPV, toma la palabra.

¿Cuántos años lleva sin conceder una entrevista?

Unos 15 años.

¿Y por qué rompe su silencio?

Durante mucho tiempo he sido un militante de base. Había direcciones que eran las que tenían que tomar decisiones y yo lo que tenía que decir lo hacía en las asambleas o en los congresos.

¿Y ahora qué es? Porque lleva casi dos décadas sin cargo público ni orgánico de primera línea, pero siempre ha estado moviendo los hilos de la agrupación... ¿Qué cree que significa Ángel Franco para el PSOE de Alicante?

He tenido una trayectoria bastante larga en el partido, al que me afilié en 1975. Vine al PSOE con un pensamiento claro: dar respuesta a los problemas de la gente y cambiar un país atrasado por uno de progreso, desarrollo y equidad. He podido contribuir y seguiré contribuyendo mientras pueda a un proyecto socialdemócrata, transformador y que sitúe la igualdad y los derechos sociales y políticos en primer lugar. Entré sin ninguna expectativa, he seguido trabajando sin ninguna expectativa y seguiré trabajando igual, sin expectativas.

¿Hasta cuándo va a estar Franco intentando mantener su posición de privilegio en el PSOE alicantino? ¿Se lo ha planteado?

Yo me retiraré cuando consigamos que Alicante tenga un gobierno progresista y colaboraré con mi experiencia y sabiduría para que Diana Morant sea la próxima presidenta de la Generalitat. Me doy por satisfecho con cumplir esos objetivos.

Alicante tuvo un gobierno progresista recientemente y usted no se «retiró» de esa primera línea...

Yo respeté mucho al alcalde, a Gabriel [Echávarri], que era además secretario general del partido. Él tomaba sus decisiones autónomas, como tiene que ser. Si alguna vez consideraba oportuno consultarme, yo estaba a su disposición. A partir de ahí, ya no hemos tenido la posibilidad de tener más alcaldes.

"Estoy convencido de que Diana Morant y yo no haríamos una mala pareja"

En la última asamblea, su lista, con el respaldo de los ‘sanchistas’, consiguió el 69 % de los votos, mientras que sus críticos llegaron al 31 %. ¿Cree que sigue controlando el partido o ya necesita a los ‘sanchistas’?

No es un problema de control. El partido se controla para algo, para trabajar y dar respuesta a problemas. Y cuanto más fuerte sea el partido, mejor. Nosotros llevamos con la gente del entorno de Soler cinco años y eso ha dado estabilidad y prestigio a Alicante. Alicante era un problema y de pronto ha dejado de serlo. Se ha convertido en la solución. Ahora hemos contribuido de forma decisiva a la unidad de la provincia, de la ciudad de Alicante y sobre todo al cambio del nuevo tiempo con Diana Morant, una mujer joven y muy preparada.

Teme que los ‘sanchistas’, que han presumido de ser antifranquistas desde su inicio como familia, den otro volantazo y se unan a la actual opción crítica.

El futuro del partido pasa por la unidad. Y nosotros somos protagonistas de esta unidad en la provincia y en el país. Estoy convencido de que Diana Morant y yo no haríamos una mala pareja.

¿En qué?

En el futuro del partido.

Pero usted, ¿como qué?

En el puesto que me den, en el lugar que me corresponda, sin exigir nada. Yo trabajaré codo a codo con Diana Morant. Seríamos una buena pareja de trabajo.

¿Entiendo que le gustaría estar en la nueva Ejecutiva del PSPV, liderada por Morant?

Estoy a disposición de Diana [Morant].

Usted mencionaba que siempre es partidario de renovar el partido. La lista que usted defendió en esta última asamblea estaba encabezada por un conseller de los años ochenta y por una concejala que accedió al Ayuntamiento en 2007. ¿Tiene caras nuevas para su proyecto de partido en Alicante?

El partido tiene que tener una renovación generacional y se va a producir, pero se producirá en el momento que toque.

El dirigente socialista Ángel Franco. / Rafa Arjones

Puig, que le impuso a Barceló y cuatro años antes a Sanguino, pudo contar con su apoyo en procesos orgánicos durante su mandato, aunque en los últimos tiempos la relación no fue la mejor. ¿Cómo valora el adiós de Puig como líder del PSPV?

Yo he respaldado a Puig desde el inicio porque encarna el proyecto socialdemócrata, como yo. Desde el punto de vista institucional, su gestión ha sido impecable. Seguramente, al estar tan centrado en el tema institucional, dejó un poco suelto al partido, pero eso es normal cuando se gobierna.

Esa dirección vetó el pasado año su candidatura al Senado...

Yo siempre he estado a disposición del partido, cuando me apoyan y cuando no me apoyan. Y la prueba es que sigo aquí. Si la dirección del partido llega a la conclusión de que puede haber otros que lo pueden hacer mejor que yo, pues ya está, se acepta y se sigue trabajando.

¿Y por qué cree que le apartaron de esa lista electoral? ¿Porque había candidatos mejores o solo por ser Ángel Franco?

Yo no pido explicaciones.

Hablando de presente y de futuro del partido. ¿Qué le parece la llegada de Diana Morant?

Insisto. Creo que no seríamos una mala pareja. Me encuentro absolutamente a gusto. Es un proyecto que yo he trabajado juntamente con otros de forma muy intensa. Yo he contribuido a un nuevo tiempo en el partido y eso es lo que quiero que se consolide en todos los ámbitos. La comunicación con Diana es extraordinaria. Creo que tenemos, a pesar de mi edad, un feeling en cuanto a planteamientos estratégicos y de futuro que me hacen estar enormemente satisfecho. Es el momento de más satisfacción en mi vida política, y no tengo nada.

" Alejandro Soler ha hecho un gran sacrificio [retirándose]. Cuando se plantean las cosas con sentido común y razones claras, la gente es capaz de rectificar"

¿Cree que la imposición de Ferraz puede marcar su liderazgo?

El mandato va a estar marcado por la gestión que haga. Es una persona muy autónoma, con capacidad de decisión y que quiere contar con todo el mundo para trabajar en un proyecto que hay que construir. A Diana hay que analizarla al final, no al principio. Y es verdad que estuvieron en Ferraz, pero no hubo que discutir mucho. La Ejecutiva no la hace Ferraz, la hace ella, juntamente con Alejandro Soler, Carlos Fernández Bielsa y con todos los delegados. A Carlos Mazón le hubiese gustado una batalla entre tribus y no se esperaba esto.

¿Cree que Alejandro Soler, secretario provincial, se equivocó al mantener el pulso hasta la llamada al orden de Ferraz?

Hay legitimidad en que Alejandro Soler quisiera ser candidato, tenía la capacidad, lo tenía todo. Alejandro ha hecho un gran sacrificio [retirándose]. Cuando se plantean las cosas con sentido común y razones claras, la gente es capaz de rectificar.

Y qué le parece que Pedro Sánchez, defensor de que el PSOE era de sus militantes, ahora haya evitado una confrontación de proyectos y por tanto una votación?

Los militantes votan si hay candidaturas distintas, como en Alicante. Pero si no hay candidaturas distintas no pueden votar.

Ya se hizo desde Ferraz para que no hubiera listas alternativas a la oficialista de Morant…

Los afiliados no creo que estén decepcionados por no votar, tenemos la unidad del partido.

¿Cree que se puede hacer oposición al Consell de Carlos Mazón desde Madrid, siendo ministra?

El hecho de ser ministra le da muchas más posibilidades de hacer una oposición más potente, porque tiene más visibilidad.

El socialista Ángel Franco. / Rafa Arjones

¿Cree que con Morant la provincia tendrá un mayor peso en lo orgánico dentro del PSPV?

Tiene que haber una mayor visualización de la ciudad y de la provincia en el nuevo proyecto socialista. Y estoy convencido de que va a ser así con Diana Morant.

Hablando de la actualidad nacional. ¿Dónde se sitúa en la polémica de la amnistía a políticos catalanes como Puigdemont?

Aquí hay un problema derivado del Gobierno de Rajoy: la crisis en Cataluña. Y hay que buscar una solución. En España hace falta esa vía de concordia para que se integre Cataluña en el conjunto del pueblo de España. Y por eso estoy convencido de que la amnistía es un esfuerzo extraordinario, excepcional. La alternativa del PP es muy evidente: por la noche sentarse con Puigdemont y por el día convocar manifestaciones. Eso sí que es el despropósito más absoluto y más farsante.

¿No le afecta en su argumentación que la amnistía llegue como moneda de cambio a la investidura de Pedro Sánchez?

Conseguimos un doble objetivo: gobernar España, avanzar en el progreso en España y que al mismo tiempo, de rebote, se puede solventar el conflicto de Cataluña.

¿Y qué le parece el caso Koldo, que ha supuesto un terremoto para su partido?

Es uno de los episodios más tristes de la historia de la democracia. En plena pandemia... Que este señor pague lo que tenga que pagar y de forma urgente y rápida.

¿Y qué le parece el enrocamiento como diputado de José Luis Ábalos, exministro y ex secretario de Organización del PSOE?

Yo hubiese aceptado la propuesta del partido. No comparto la posición de Ábalos, debe estar al servicio del partido. Lo mismo que ha tenido todos los favores del partido, cuando vienen mal dadas tiene también que asumir la decisión de la dirección del PSOE.

¿Le hace responsable por no controlar a su asesor?

No vigiló bien, no se enteró.