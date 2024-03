PP y Vox derogan la Memoria Histórica por una "ley de Concordia"

La ofensiva legislativa de PP y Vox con cinco normas de una tacada incluye también entre sus objetivos la ley de Memoria Democrática aprobada por el Botànic. Los socios del bipartito han registrado una nueva ley de Concordia con la que derogará la norma que había impulsado el tripartito de izquierdas en 2017. "Era una ley sectaria y partidista que solo recordaba a unos y olvidaba a otros", ha justificado el síndic de Vox, José María Llanos, en la presentación de este texto junto a las otras cuatro normas acordadas con el PP.

Populares y voxistas han registrado este jueves una ley que "reconoce a todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o la persecución ideológica y religiosa acaecidas en el territorio de la Comunitat Valenciana durante el periodo histórico comprendido entre 1931 hasta nuestros días". Es decir, desde el inicio de la República y en la que se incluyen también a las víctimas del terrorismo durante la democracia. De hecho, sobre estos, señala que en aquellos hechos delicitivos sin resolver se podrá autorizar a la Abogacía de la Generalitat a su personación o a iniciar su procedimiento.

Según indica la norma, y han defendido los portavoces de ambas formaciones, esta mantiene el derecho de las víctimas y sus familiares a las "actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas". No obstante, se añade una disposición transitoria segunda en la que se indica que aquellos procedimiento en materia democrática "iniciados y no concluidos decaerán de manera automática", con la excepción, eso sí, "de los procesos de exhumación".

También se propone la creación de la Unidad Valenciana de Concordia cuyo director tendrá rango de subdirector general. La entrada en vigor de la ley supondrá la eliminación del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas. Se crea un "catálogo de vestigios" que no aclara si mantiene el que ya estaba en funcionamiento sobre la memoria.

"No estamos para dar una clase de historia"

La nueva ley pone el punto inicial de reconocimiento de las víctimas en 1931. "Hemos considerado que tienen que ser desde 1931 para que se incluyan, si existieran las víctimas de la violencia revolucionaria del Frente Popular", ha explicado Llanos pese a que el Frente Popular fue una candidatura que se constituyó para las elecciones de 1936. Tanto el portavoz de Vox como los populares han evitado señalar si el periodo de la República fue una democracia. "No estamos para dar una clase de historia", ha indicado. También ha señalado que no se ha puesto antes porque no tienen "problemas con el absolutismo monárquico" previo a la república ni tampoco incluye nada sobre la dictadura de Primo de Rivera.

La nueva norma no hace mención en su articulado ni a la palabra "dictadura" ni al "franquismo" sino que señala el reconocimiento de protección de las víctimas "a las que hace referencia la ley 20/2022 de Memoria Democrática" del Estado. Sí habla del reconocimiento "a las víctimas de la Segunda República". También, en su exposición de motivos, reclama "no reabrir las cuestiones de legitimación de los regímenes que forman todos, sin excepción, de nuestra historia patria".

La ley de Concordia, además, elimina el apartado relacionado a los "elementos conmemorativos y actos contrarios a la memoria democrática y dignidad de las víctimas" así como lo referente a la prohibición de actos públicos "contrarios a la memoria democrática" y la privación de ayudas que vayan en contra de la ley. Sin embargo, las sanciones y algunas de las limitaciones sí que podrían mantenerse desde la Administración central en virtud de la ley estatal impulsada en 2022.