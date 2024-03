Susto en el hospital Clínico al desprenderse parte del techo de una sala del sótano

El hospital Clínico de València ha vivido un pequeño susto en la mañana del lunes, al desprenderse parte del techo de la Unidad de Resonancia Magnética, la sala de espera, ubicada en el segundo sótano del edificio. Concretamente, se han desprendido dos de las planchas del techo de la estancia, aunque no solamente ha caído la placa de pladur, sino que también se han desprendido restos de ladrillos.

Así ha quedado la estancia tras el desprendimiento del techo en el hospital Clínico. / ED

Al producirse en uno de los laterales de la estancia, el desprendimiento no ha provocado heridos. En ese momento, no se encontraba ninguna persona bajo las planchas desprendidas, pero es un espacio en el que suele haber pacientes encamados o en silla de ruedas esperando la realización de las pruebas. Aun así, el incidente ha asustado a los presentes: "Me he quedado blanca", ha contado una de las personas que estaba esperando para ser atendida y que ha relatado el suceso a Levante-EMV.

Como se puede observar en la imagen, el desprendimiento ha ido acompañado de restos de ladrillos y otros residuos; hasta una botella de lejía vacía, objetos que se encontraban en el falso techo de la estancia. Sin duda, sorprende que queden almacenados restos en este espacio.