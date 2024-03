Previsiones Semana Santa, bulos y sostenibilidad

Las jornadas celebradas en Benidorm el 9 y el 10 de marzo, organizadas por la 8 Televisión sobre climatología, turismo y medios de comunicación se sostuvieron en tres mesas redondas que están de plena actualidad y que voy a tratar de resumir. Fue un placer compartir con tan buenos profesionales la experiencia enriquecedora de escuchar a expertos en distintas disciplinas, algo mucho más útil que la endogamia que se desarrolla a veces cuando todos somos especialistas en la misma ciencia. La previsión meteorológica de esta Semana Santa se ha visto venir de lejos y creo que los que se dedican a hacerla merecen respeto y falta de presión, tanto desde los turistas como desde los que los reciben. Dentro del tiempo claramente revuelto de toda esta semana, conviene insistir en las diferencias por regiones geográficas e, incluso en las zonas más afectadas, en el hecho de que la lluvia no está presente en todo momento y es necesario un seguimiento detallado para acertar, por ejemplo, en la posible suspensión o aplazamiento de actos, porque los frentes atlánticos que nos visitan son bastante previsibles en sus horarios. En cuanto a la generación de los bulos que dominan las redes fue útil discutir sobre si se deben o no responder desde los medios serios o desde la propia AEMET. También fue muy interesante conocer las palabras clave de los titulares que hacen que aumente el tráfico en los buscadores y por tanto los ingresos de las páginas que buscan esos click, aunque el contenido no tenga que ver demasiado con esas palabras. Está bien conocer a tu enemigo para poder combatirlo y reconozco que es difícil para los medios serios no caer en esas técnicas que todos usan, pero creo que es loable el intento de llegar a un equilibrio justo entre dar información veraz y ser atractivo para que te miren, escuchen o lean porque, al fin y al cabo, vives de eso. Con respecto a la sostenibilidad, todos coincidimos en que es un concepto demasiado sobado y con el que muchos lavan su conciencia. También quedó claro entre los ponentes que lo sostenible tiene tres patas, la económica, la social y la ambiental, y que, si falla una de ellas, no hay sostenibilidad. Me gustó especialmente la referencia a los espacios verdes urbanos y a la necesidad de adaptarse en el contexto del cambio climático y de las propias características intrínsecas del clima mediterráneo, tanto a las nuevas disponibilidades hídricas como también a la necesidad de ofrecer zonas más confortables y con más sombras, más refugios climáticos. Felicito especialmente a Antonio Pardo por la conducción del evento y le animo a celebrar nuevos encuentros.