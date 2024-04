Los hospitales valencianos esperan a 844 MIR con el inicio hoy del reparto de plazas

La adjudicación de las 8.772 plazas MIR -844 serán en hospitales de la Comunitat Valenciana- de este año comienza el lunes, cuando los 900 futuros médicos con mejor nota conozcan su destino para la residencia. A ellas, aspiran las 11.755 personas que superaron el MIR en febrero, por lo que 2.983 se quedarán sin poder realizar su especialización médica, un paso imprescindible para poder ejercer. Antes de recibir destino, los MIR han afrontado la reflexión sobre qué especialidad realizar y en qué hospital hacerlo. En la decisión, influyen múltiples factores: el lugar de residencia, la posibilidad de acceder a la especialidad deseada, el departamento de salud y, también, otras cuestiones personales. En muchos casos, es como deshojar una margarita con sus pros y contras.

Para facilitarles la decisión, los hospitales realizan habitualmente jornadas de puertas abiertas para dar a conocer sus programas de formación MIR y sacar músculo de sus cualidades frente a otros hospitales. El hospital La Fe realizó su presentación el pasado 3 de abril y consiguió demostrar, como suele ser habitual, su gran poder de convocatoria con la asistencia de más de 150 médicos interesados en optar a una de sus plazas. De hecho, se encuentra entre los siete hospitales más demandados de España para realizar la residencia; oferta las 41 especialidades médicas -la totalidad de las existentes- con 116 plazas; y, además, cuenta con 16 de enfermería, dos de psicología, cuatro farmacéuticas y una destinada a radiofísicos. 139 vacantes para la presente convocatoria y un total de 526 residentes en la suma de las distintas promociones. Cada año cubre todas las plazas y no sorprende que, como relata el director de Docencia del Hospital La Fe, José Andrés Román; en cada edición "los primeros números de los MIR, aquellos que han sacado la mayor nota, nos eligen para formarse".

¿Por qué lo hacen? Según Román, el atractivo de La Fe va mucho más allá de la especialidad en sí al ofrecer proyectos de investigación, programas de formación en otros hospitales nacionales e internacionales, la posibilidad de desarrollar la tesis doctoral y un sistema de guardias con "prácticamente todas las especiales". El director reconoce que la atención continuada es "el ogro" del sistema sanitario, pero "una parte indispensable de la formación de los especialistas".

José Andrés Román, director de Formación del hospital La Fe. / Germán Caballero

Hospital "de referencia" en España

Todos estos ingredientes hacen que La Fe sea una opción muy atractiva para muchos médicos, sean o no residentes en la Comunitat Valenciana. Es el caso de Tomás Magallón que, aunque dudaba aún en la jornada de puertas abiertas, tiene al hospital valenciano como uno de sus preferidos. Es de Madrid, pero no le importa realizar su residencia en València porque prioriza la formación: "Me interesa mucho la residencia aquí porque es uno de los hospitales de referencia de España". Más que la ciudad, "prima elegir donde crea que me voy a preparar mejor", reconocía a Levante-EMV.

Al igual que él, María Heras también está interesada en La Fe. "Estudié en la Universidad de València, realicé mis prácticas aquí y es mi hospital como paciente", reconoce. Acudía a las jornadas para ver si le ayudaba a esclarecer su decisión, aunque "todos los hospitales nos venden tan bien su programa de residencia, que no se cuan útil es".

Más de 150 MIR acudieron a la jornada de puertas abiertas del hospital La Fe. / Germán Caballero

Ambos son aquello que se podría denominar como rara avis, puesto que su prioridad es medicina familiar, una rama que, cada año, se queda con plazas sin cubrir, aunque no en el hospital La Fe. A los dos les gusta el contacto directo con los pacientes y la transversalidad de la Atención Primaria. Para Heras, es una residencia "muy chula porque rotas por todas las especialidades del hospital, aunque el día a día es pesado". Y Magallón es mucho más tajante: "Es la verdadera medicina".

¿Por qué está tan denostada la medicina de familia? Román da su opinión personal al respecto: "Es un problema de las condiciones de trabajo -, apunta-. Si no mejoramos la consideración de estos especialistas es difícil que pueda ser una especialidad atractiva". Además, considera que es necesario mejorar la promoción, darles formación adicional e integrarla con otras especialidades y, así, "romper barreras".

Los actuales residentes "volverían a elegir la Fe"

Los médicos residentes pudieron conocer cómo es la experiencia de la residencia en La Fe de voz propia de los residentes de la especialidad en la que estaban interesados y pudieron hacerles preguntas al respecto para irse con la mayor información posible. Esa fue la principal recomendación de Rocío Moreno, R2 en la especialidad de medicina interna. "Es mucho mejor una elección habiendo preguntado que ir a 'lo loco' sin preguntar", comentaba. En su caso, lo tiene claro: "Volvería a elegir la Fe, estoy muy contenta".

