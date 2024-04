Los erasmus valencianos son los que menos ayudas autonómicas perciben

El V Observatorio de Cofinanciación de Becas Erasmus+ de la Erasmus Student Network (ESN) España, la red de estudiantes internacionales más grande de Europa, critica las desigualdades en el reparto de las ayudas adicionales que proporcionan las autonomías al alumnado de educación superior que participa este curso 2023-2024 en los programas de movilidad Erasmus+.

Este estudio, el mayor análisis y recopilación de becas Erasmus+, muestra que de las 14 autonomías que en marzo habían convocado ayudas adicionales a las becas estatales que gestiona la Agencia Nacional Erasmus+ en España, el SEPIE, la Generalitat valenciana es la que menos invierte por alumno erasmus+.

Estudiantes universitarios en la avenida de los Naranjos de València que conecta los campus de la Politècnica y la Universitat. / Francisco Calabuig

La cuarta autonomía que más erasmus envía al extranjero

La Comunitat Valenciana es la cuarta autonomía, tras Madrid, Andalucía y Cataluña, en la que más estudiantes de enseñanza superior participan en programas de movilidad europeos, unos 4.700 en el curso 2021-2022 (últimas estadísticas del Ministerio de Universidades).

La Conselleria de Educación, Universidades y Empleo destina este curso 740.000 euros a complementar la ayuda base estatal que reciben los erasmus+ valencianos. Esta cifra es 16 veces menor que los 12 millones de euros que invierte Andalucía y está cuatro veces por debajo de Cataluña, que convoca 2.720.000 euros en ayudas. País Vasco y Galicia, con menos erasmus+, aportan respectivamente el triple y el doble que la C. Valenciana, 2,2 y 1,6 millones.

Inversión por alumno y año

La relación entre el volumen total de la partida de ayudas y el alumnado que puede aspirar a ellas, en la Comunitat Valenciana es de 157,3 euros por estudiante y año. Esta proporción es la más baja de toda España por delante de Asturias e Illes Balears, que con 201,5 y 303 euros anuales por alumno, son las otras dos regiones con menos ayudas. En Andalucía la inversión es de 1.588 euros por estudiante y curso, y Galicia y Extremadura superan los 1.150 euros anuales por alumno.

El Botànic aprobó para este curso 740.000 euros y PP y Vox apenas añaden otros 10.000 más para el próximo

La partida de 740.000 euros, aprobada por el Consell del Botànic en el presupuesto de 2023, es según el informe de ESN España "insuficiente para cubrir las necesidades del estudiantado" valenciano. Prueba de ello es que de los 4.132 alumnos de educación superior que la han solicitado este curso 2023-2024 apenas la han conseguido 418, uno de cada de 10. Los demandantes se ordenan por nota media y las ayudas se van adjudicando hasta que se agota la partida, con lo cual más de 3.700 erasmus+ valencianos no reciben ni un euro del Consell.

Por esta razón, porque 9 de cada 10 solicitantes se quedan sin ayuda autonómica, ESN España reclama a la Generalitat "un aumento del presupuesto". Una petición que no ha tenido eco en el Consell de PP y Vox, pues la partida que aprobada en los presupuestos de 2024 con el fin de "colaborar en la financiación de las ayudas destinadas a fomentar la movilidad nacional e internacional del alumnado universitario y de estudios superiores (Erasmus+, Sicue, u otros)" es de 750.000 euros, 10.000 más. Este incremento del 1,3 % ni siquiera compensa la subida de precios por la inflación.

Falta de recursos

Si no fuera por la falta de inversión, el estudio de ESN España considera que el modelo del Consell está entre los mejores porque la beca cubre los 9 meses del curso y el montante varía según el país de destino, clasificándolos en tres grupos de ingresos establecidos por el programa Erasmus+ según el coste de la vida. Así, la ayuda va desde los 310 € mensuales en los países más caros, 260 € por mes en los que tienen un nivel de vida similar al de España y, en los más baratos, 210 € por mes.

Estudiantes universitarios en el campus de Tarongers de la Universitat de Valencia. / Francisco Calabuig

No obstante, el informe critica que el Consell "no dispone de ningún tipo de ayuda adicional para estudiantes pertenecientes a grupos con menos oportunidades". En el lado contrario pone como ejemplo a Andalucía, donde los erasmus+ con menos rentas reciben una ayuda compensatoria mensual que va de un máximo de 210 euros a un mínimo de 79 euros, o Aragón, donde "el 80 % del presupuesto disponible se asigna a aquellos alumnos cuyos ingresos no superen el umbral de renta protegido y luego, se tiene en cuenta el rendimiento académico para la adjudicación".

Reclaman al Ejecutivo valenciano que priorice al alumnado con menos renta como ya hacen Andalucía y Aragón

Las becas españolas, entre las más bajas de Europa...

El informe de la Erasmus Student Network (ESN) incide en que ser erasmus+ en España sigue siendo un privilegio al alcance de familias cuyo nivel de renta les permita costear la estancia en el extranjero de sus hijos. Prueba de ello es que antes del programa Erasmus+ 2021-2027, según ESN, siete de cada 10 erasmus españoles "no procedían de ningún entorno desfavorecido".

A la desigualdad autonómica en el reparto de ayudas se suma que los importes mensuales de las becas Erasmus+ del Gobierno, según ESN, están entre "los más bajos" de los países que participan en el programa. Y eso a pesar de que este curso las ayudas españolas han registrado un aumento lineal de 40 euros al mes en los tres grupos en que se dividen los países de destino según el nivel del coste de la vida: grupo 1, el más caro, 350 euros al mes; grupo 2, 300 euros; y grupo 3, el más barato, 250 euros mensuales. Y que también por primera vez todos los becarios tendrán ayudas de viaje.

Estudiantes del Campus de Tarongers, en València, de camino a su facultad. / Francisco Calabuig

... Y las que más tarde se pagan

No obstante, para ESN España las ayudas siguen siendo "insuficientes para cubrir los gastos mínimos de una persona" porque los importes máximos que fija España están cerca de la aportación mínima que establece la Comisión Europea: 25 euros más al mes en el caso de las movilidades a países con un coste de vida inferior, y 58 euros más sobre el mínimo en los países con un coste de vida superior. Además de magras, añade el informe, España también paga tarde sus becas: dos de cada tres erasmus+ españoles no han cobrado nada un mes después de iniciar la movilidad, algo que solo les pasa a uno de cada 4 becarios alemanes.

