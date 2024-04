Mazón desfila en les "entradetes" de Alcoi

El jefe del Consell, Carlos Mazón, ha sido uno más en las fiestas que se celebran estos días en la ciudad de Alcoi. En concreto, el president participó en la noche de este lunes en les Entradetes d'Alcoi, que forman parte del calendario festivo de Moros i Cristians en honor a Sant Jordi que ya han comenzado a celebrarse en Alcoi.

No lo hizo solo. Como puede verse en las imágenes, Mazón participó en la Filà Llana desfiló con representantes de AITEX y Ateval, como León Grau y Pepe Serna, también con el alcalde de Alcoi, Toni Francés y el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez. Además, participaron empresarios como Pedro López, de Chocolates Valores, o Antonio Arias, de Vectalia.

El propio Mazón contó la experiencia en sus redes sociales: "He tenido el privilegio de participar en la procesión del Traslado de Sant Jordi, donde els festers han trasladado la imagen de “El Xicotet” desde la Iglesia de San Jorge hasta la Iglesia de Santa María, marcando el camino hacia las fiestas de moros y cristianos. Y en la Entraeta del Consejo Rector de Aitex donde me he sentido como en casa", señaló.