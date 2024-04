En directo el juicio del caso Erial: Hoy declaran los hermanos Suanzes y el peluquero de Aznar

Ahora llega el turno de Elvira Suanzes que solo responde a su abogada. "No tengo conocimientos fiscales. Comienzo en el IVAJ como secretaria general. Después he sido diputada en las Corts Valencianes. En los últimos diez años me he dedicado a la comunicación y publicidad en una multinacional francesa".

Suanzes niega "haber sido diputada con la presidencia del señor Zaplana. Fui diputada con Camps, pero no con Zaplana. Por eso pedí al letrado mayor de las Corts que lo certificara y se ha aportado a la causa". Niega haber tenido la titularidad de cuentas o participación en empresas o cuentas en el extranjero. "Yo no he interlocutado con ningún responsable de banca, ni con ningún ser humano de Andorra".

"Joaquín Barceló es amigo mío y lo conozco desde hace más de veinte años", declara Suanzes." Con Zaplana tengo una relación personal afectiva".