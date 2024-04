Tres propuestas y ningún acuerdo para celebrar el Día del Orgullo en las Corts

Hasta tres propuestas han llegado a las Corts sobre formas distintas de celebrar en el parlamento autonómico, sede de la soberanía del pueblo valenciano, el día contra la LGTBIfobia, el 17 de mayo; y el día del Orgullo, el 28 de junio. Y, de momento, ninguna tiene el apoyo mayoritario para salir adelante lo que podría provocar que estos días se conmemoraran de la manera por la que aboga el cuarto grupo parlamentario, Vox, cuya apuesta es la de no celebrar nada de nada. Ni bandera, ni acto institucional, ni compra bibliográfica, ni nada.

La veda la abrió Compromís con una amplia propuesta que se debatió el lunes en la Mesa de las Corts. En esta se pedía para estos dos días celebrar actos a favor de la "visibilización y normalización de las personas LGBTI"; realizar una "convocatoria en el Palau dels Borja donde se dará voz a todas las entidades que conformen el Consell Valencià LGTBI y el Consell Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana", ampliar el catálogo de la biblioteca de las Corts sobre textos vinculados a derechos políticos y de historia del colectivo LGBTI y colgar "en un lugar visible" la bandera arcoíris en la fachada del Palau dels Borja "tanto el 17 de mayo como el 28 de junio; propuesta que, no obstante, fue rechazada por PP y Vox.

Tras el ‘no’ de populares y voxistas, el PP ha registrado una moción donde proponía que se colgara la bandera con los colores del arco de San Martín "como se venía haciendo hasta ahora", según ha explicado este martes el síndic del PP, Miguel Barrachina. "El PP quiere que la bandera LGTBI esté en la fachada los dos días", ha señalado Barrachina quien ha justificado su rechazo a la propuesta de Compromís porque intentaba un "adoctrinamiento" sobre qué libros debían estar en la biblioteca del parlamento así como "no pedía lo que se ha hecho estos años" sino otros actos para un "uso partidista".

Sin embargo, la propuesta del PP no concita el acuerdo necesario entre el resto de formaciones. Los primeros que se han manifestado en contra han sido sus socios de Vox que rechazan que se cuelgue la bandera. De hecho, el año pasado, nada más asumir como presidenta del parlamento, Llanos Massó evitó situar la insignia en la puerta del Palau dels Borja que sí que se había mostrado días atrás cuando todavía estaba, en funciones, Enric Morera como presidente de las Corts.

"Propuesta descafeinada"

"Votaremos en contra de que se ponga ninguna bandera, la igualdad es no hacer discriminaciones ni positivas ni negativas, sino que estén solo los símbolos oficiales", ha justificado el síndic de la formación de ultraderecha, José María Llanos. Pero tampoco PSPV y Compromís han mostrado su apoyo a la propuesta del PP, no porque no quieran que se cuelgue la bandera, sino porque consideran su planteamiento es "descafeinado" y le "quita importancia".

El quid de la cuestión que señalan los socialistas es que haya un acto institucional en la colocación de esta insignia, algo que, según ha expresado la portavoz LGTBI del PSPV, Cristina Martínez, queda eliminado con la moción planteada por los 'populares' y ante la que han presentado otra propuesta. El PP ha defendido que sea "como hasta ahora" con el Botànic, que esté solo la bandera en la fachada del Palau dels Borja, pero los del puño y la rosa recuerdan que esta se hacía en un acto institucional con representantes de los colectivos LGTBI y del parlamento autonómico, esto obligaría a ir a la presidenta de las Corts, Llanos Massó.

Suscríbete para seguir leyendo