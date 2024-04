Jordi Sebastià: "Oltra hubiera sido una garantía de éxito pero hay que entender su situación"

¿Cómo valora el proceso de Compromís de evolución de su modelo político y búsqueda de nuevos liderazgos?

El éxito de Compromís es que es un instrumento político que ha ilusionado a muchas personas, a la vez que es complicado de gestionar. La pluralidad de gente de nuestros tres partidos es la que nos da la energía. Está claro que necesitamos una fórmula más estable. Tras cada elecciones no se tienen que repetir los pactos y las búsquedas de nuevas áreas de influencia, eso desgasta mucho. Respecto a los liderazgos, renovar por renovar tampoco es la fórmula del éxito. Tenemos a gente con notoriedad, como Joan Baldoví, y a otros que surgen y apuntan maneras, como Gerard Fullana.

¿De qué manera han interiorizado el archivo de la causa contra Mónica Oltra?

Mónica Oltra ha sido víctima de un caso clásico de lawfare y muchos lo hemos denunciado. Se sabía cómo iba a acabar esto, existían muchas dudas sobre su culpabilidad. Se le sometió a un linchamiento que no merecía. Sigue siendo un capital político fantástico que Compromís no puede peder. Depende de sus decisiones personales, volver a la vida pública tiene un coste. Todos pensamos lo mismo, si quiere regresar al primer plano será un revulsivo muy importante para nosotros. Un cartel con ella para las europeas hubiera sido garantía de éxito pero hay que comprender sus circunstancias personales.

En las europeas vuelven a presentarse con Sumar, ¿en qué estado se encuentra el vínculo con los de Yolanda Díaz?

La candidatura para las europeas es un buen acuerdo. En la Comunidad Valenciana seremos Compromís-Sumar, haremos una campaña autónoma. Nosotros queremos participar en esa coalición de fuerzas. Cuando pasen las elecciones Sumar tendrá que plantearse si quiere recuperar su espíritu inicial, de alinear a diversos grupos de alternativa plurinacional, ecologista y progresista o quiere absorberlos en un partido. Nosotros no estamos participando en ese proceso de Sumar y también reflexionaremos cuando pasen las europeas.

¿Cuáles son las cuestiones más acuciantes de las que Compromís hará bandera en las instituciones europeas?

Compromís pone la agenda valenciana en Europa. Si no hay un partido valenciano y valencianista hay cuestiones que no se denunciarán. Hay temas que van desde las granadas del Camp d’Elx hasta la situación del puerto de Alicante que nadie las va a llevar allí. Quien denunció en Europa que el dinero del Corredor Mediterráneo se estaba destinando al túnel pasante de Atocha fuimos nosotros. Eso le valió una reprimenda al Gobierno. También denunciamos la exportación desleal desde terceros países o los problemas con las plagas. Sin Compromís no hay agenda valenciana.

