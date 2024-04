PP, Vox, Sumar, IU y Podemos votan en Bruselas contra la financiación del corredor mediterráneo

El Parlamento Europeo aprobó este miércoles las nuevas directrices para culminar en 2030 la red transeuropea de transporte (RTE-T), que incluye carreteras, ferrocarriles, puentes y túneles transfronterizos y abarca también el corredor mediterráneo y atlántico. El pleno de la Eurocámara dio luz verde al acuerdo provisional alcanzado entre Parlamento y Consejo de la UE por 565 votos a favor, 37 en contra y 29 abstenciones, y será oficial cuando el Consejo también confirme el pacto.

Buena parte de los 37 eurodiputados que se han opuesto a aprobar la planificación de estas infraestructuras comunitarias son españoles. En concreto, del PP, Vox, Podemos, Sumar e Izquierda Unida. Solo los representantes españoles del PSOE han respaldado la iniciativa.

El motivo del rechazo de los eurodiputados populares, entre ellos José Manuel García Margallo, es que la Eurocámara no ha aceptado las enmiendas propuestas por su grupo para incluir entre las obras prioritarias varias iniciativas en Galicia y Andalucía, explican fuentes conocedoras. Al no incluirlas en la categoría de infraestructuras "básicas", los plazos para su ejecución se dilatan.

En concreto, se trata del tramo ferroviario Granada-Motril, la reapertura de la Ruta de la Plata, el tramo transfronterizo Sevilla-Huelva-Faro o los tramos Santiago-Vigo-Ourense, Ferrol-A Coruña y Vigo-Oporto. Estas están previstas para 2050 y los populares exigían adelantarlo a 2030.

Algunos europarlamentarios del PP aseguran a este diario que no es un voto "en contra del corredor", que "en sí ya existe", sino de esta revisión concreta, que según las fuentes se considera "incompleta" por parte de la delegación popular española. "El corredor ya está previsto, por tanto no hemos votado en contra. Se ha votado en contra porque no se han incluido otras infraestructuras necesarias", añaden.

Antecedente en 2012

No es la primera vez que el PP español se opone en Bruselas a directivas para el desarrollo del corredor mediterráneo. Ya en 2012, el Gobierno español del PP fue el único que votó en contra del acuerdo político que debatieron los veintisiete sobre los proyectos prioritarios de la red transeuropea de transporte que recibirían fondos comunitarios. No fue en la Eurocámara sino en el Consejo de ministros de Transportes, pero el paralelismo es evidente.

En aquella ocasión, el argumento de la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, fue que no se incluyó entre estas iniciativas prioritarias, donde sí estaban el corredor mediterráneo y el atlántico, la conexión con Francia a través de los Pirineos del eje central.

Reacciones

A las puertas de la campaña para las elecciones europeas del 9 de junio, la negativa del PP no ha tardado en ser criticada por el partido socialista. La federación valenciana ha sido una de las más activas, sabedora de que el asunto puede poner en apuros al PP del president Carlos Mazón, quien en sus 11 meses de mandato ha reivindicado la infraestructura en diversas ocasiones.

La portavoz de Infraestructuras del PSPV, María José Salvador, ha señalado que el PP “vuelve a votar en contra del corredor mediterráneo” en Bruselas: “El PP ha votado en contra de los intereses de los valencianos y valencianas como ya lo hicieron en 2012 con la ministra Ana Pastor, un momento en el que no se priorizó el corredor Mediterráneo para incorporarlo en la red transeuropea de transportes”.

En ese sentido, Salvador ha preguntado a Mazón “donde está el PP de la Comunitat Valenciana cuando toca defender los intereses de nuestra tierra” y ha recordado al jefe del Consell que sus compañeros de partido “han votado también en contra de la conexión con el aeropuerto de Alicante antes del 2030”: “¿Qué tiene que decir de todo esto?”, ha señalado antes de lamentar que el PP “pide urgencia para ejecutar la variante de Torrelllano, que es prioritaria en la red transeuropea transporte, y en Bruselas vota en contra”.

Salvador ha celebrado que en todo caso, la iniciativa ha salido adelante. "Es un paso clave para avanzar en la movilidad y en la conectividad sostenible en Europa” porque “el PP español ha sido irrelevante y esperamos que a partir de las próximas elecciones lo sea aún más para que no puedan frenar proyectos transcendentales para la Comunitat Valenciana y para España”.

