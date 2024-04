El PSPV se vuelca con Pedro Sánchez: "Una reacción muy humana"

El PSPV se vuelca con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras anunciar la cancelación de su agenda pública hasta el lunes ante la "persecución" que, asegura, está sufriendo su mujer y la duda de si continuará o no al frente del Ejecutivo central, los socialistas valencianos han mostrado su apoyo a través de las redes sociales al líder del partido. También lo ha hecho Diana Morant, secretaria general de la federación y ministra de Ciencia y Universidades, a quien la noticia le pilló en una comparecencia en Navarra junto a la presidenta de esta autonomía, María Chivite.

"He leído la carta como española, no como ministra o como socialista", ha señalado al respecto Morant quien ha indicado que no va a "interpretar" las palabras de Sánchez. "Es una carta de su puño y letra que pide que la lean los españoles, no me corresponde hablar desde el ámbito institucional sobre unas palabras muy personales", ha justificado la líder de los socialistas valencianos. "Debemos leerla", ha añadido mientras las redes sociales se han convertido en un torrente de cargos del PSPV mostrando su respaldo al presidente del Gobierno. "Ánimo", "avant", "una reacción muy humana" o críticas a los "bulos" son algunos de los mensajes enviados por representantes socialistas.

Uno de los primeros ha sido el expresident de la Generalitat y hoy embajador de España en la OCDE, Ximo Puig, quien le ha mostrado su apoyo. "Una reacción muy humana que emite un mensaje trascendental: de qué sirve la democracia sin convivencia y respeto", ha señalado el exsecretario general del PSPV en sus redes sociales adjuntando la carta publicada por el presidente del Gobierno en la que deja abierta la posibilidad a dejar este cargo. "No podemos caer en la espiral destructiva del populismo", ha indicado.

No ha sido el único dentro de los socialistas valencianos que le ha mostrado su respaldo a Sánchez. También otros cargos como el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, o el diputado y secretario general de Juventudes Socialistas, Víctor Camino, han querido transmitir sus mensajes de apoyo al actual máximo responsable del Ejecutivo central. "Avant, president" o "no todo vale, tienes el apoyo de todos los progresistas de España" han sido dos de estos mensajes.

"En estos momentos cruciales, reafirmo mi apoyo al presidente Sánchez, su liderazgo encarna la dignidad y el coraje necesarios para enfrentar una derecha que busca socavar nuestros valores fundamentales", ha escrito en sus redes sociales el presidente del PSPV y secretario general de la provincia de Alicante, Alejandro Soler, quien ha añadido que "juntos no hay obstáculo que no podamos superar".

"El odio nunca vencerá a la DemocraciaMi admiración, solidaridad y apoyo al Presidente y a su familia", ha señalado el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España. "En democracia el gobierno se gana en las urnas. La derecha española ha cambiado la forma de dar golpes de estado: antes entraban en las instituciones pistola en mano, ahora vuelven a disparar con acosos, insultos y denuncias sin sentido", ha expresado por su parte la diputada del PSPV en las Corts, Mercedes Caballero.

También Carlos Fernández Bielsa, a través de la cuenta del PSPV en la provincia de Valencia de la que es secretario general, ha querido trasladar todo el apoyo a Pedro Sánchez "por su valentía y dignidad". "No todo vale en política. La estrategia del fango que practica la derecha y la ultraderecha es detestable. Los demócratas somos más", ha indicado la cuenta oficial de la estructura provincial.