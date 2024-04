Los sindicatos avisan a Mazón en la firma de su macroacuerdo: "No es un cheque en blanco"

El Consell y los sindicatos representados en la Mesa de Negociación de las Administraciones Públicas, UGT, CC OO y Csif han rubricado este jueves el acuerdo de legislatura en el que se recoge una batería de mejoras laborales para los funcionarios que ambas partes irán negociando de aquí a 2027 en base a un calendario. El plan afectará a todos los funcionarios de la Generalitat: Función Pública, Sanidad, Educación y Justicia, unas 188.000 personas. El acto ha estado plagado de agradecimientos y buenas palabras entre el president de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha presidido la reunión para la firma del documento, y los líderes sindicales, aunque también ha habido advertencias.

La más explícita la ha enviado Mayte Montaner, secretaria general de la federación de Serveis Públics de UGT, quien ha asegurando delante del president que el macroacuerdo "no es un cheque en blanco". “Desde hoy mismo le pedimos al Gobierno valenciano, a todas las conselleries implicadas, que empiece a negociar conforme a los plazos acordados. El diálogo social en las adminsitraciones públicas es necesario, pero un acuerdo no sirve de nada si no se cumple. UGT no se va a conformar con una mera declaración de intenciones y una fotografía”, ha añadido.

Mazón ha asumido e incluso celebrado la exigencia sindical y ha incidido en que se trata de un compromiso conjunto con el fin último de mejorar los servicios públicos que reciben los valencianos. "No es una relación solo de exigir sino de corresponsabilidad", ha dicho devolviendo la pelota a las centrales sindicales. En concreto, el president hacía referencia al hecho de que el documento marco incluya "políticas de evaluación" de las medidas a implementar, lo que ha considerado un "paso adelante" porque los sindicatos se someten también "al examen de la ciudadanía".

La mesa de negociación Consell y sindicatos, reunida para la firma del acuerdo para negociar mejoras laborales para los funcionarios / Levante-EMV

"Hoy no es la meta, es el inicio"

El texto no concreta ninguna mejora todavía sino el compromiso del Consell y sindicatos de sentarse a negociar. Las partes se comprometen a cumplir los potenciales acuerdos en los términos y plazos pactados, que todavía no han sido concretados, y podrán romper el acuerdo si hay inclumplimientos recurrentes. Habrá una comisión de seguimiento que se reunirá cada seis meses. "Hemos salvado el primer escollo con nota gracias a la responsabilidad de todos", ha agradecido Mazón, quien en todo caso ha señalado que "lo difícil vienen ahora. Hoy no es la meta sino el inicio del camino".

Asimismo, el jefe del Consell se ha mostrado "comprometido" a negociar los temas incluidos en el documento (jornada de 35 horas, planes de teletrabajo y de Igualdad, la configuración de las ofertas de empleo público, la reducción de la brecha salarial o la evaluación del desempeño ligado a retribuciones, entre otras) para dotar de "estabilidad" a los "servidores públicos", a quienes ha lanzado un mensaje de cariño y "contra la estigmatización" de su colectivo.

La representante de CC OO, Pilar de Vera, ha mostrado también su alegría por el acuerdo alcanzado aunque también ha advertido del "trabajo árduo que queda por delante" y ha vaticinado "acuerdos y desacuerdos" en ese proceso, mientras Rafael Cantó (Csif), ha agradecido la predisposición del Consell al diálogo, ha destacado que el documento incluye las "principales reivindicaciones" de su central y ha avanzado que "pelearán" en las comisiones de seguimiento para hacer cumplir esos compromisos adquiridos.

