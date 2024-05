Más resistencia y menos velocidad en las pruebas para ser bombero

«Lo que pasaba antes era que no entraban mujeres al cuerpo porque eran las mismas pruebas con tiempos muy exigentes pero absurdos y sin sentido que dejaban fuera a las mujeres. Qué aporta al trabajo de emergencias poder correr 100 metros en 11 segundos, por poner un ejemplo. Cuando se dieron cuenta de que las mujeres no accedían a las oposiciones bajaron el baremo, pero generó críticas. Nosotros hemos diseñado unas pruebas donde se consideran unos mínimos que hay que cumplir, todos, hombres y mujeres, porque el trabajo es el mismo; pero los máximos no son iguales para hombres que para mujeres. La realidad es que el máximo que pueda hacer una mujer en un circuito no es el mismo que el máximo que pueda hacer un hombre en el mismo circuito. Así, las pruebas parten de un baremo de mínimos que es igual para todos los opositores, pero a partir de ahí se valora qué techo tienen los hombres y cuál es el de las mujeres», explican desde el equipo de investigadores de la Universitat de València.