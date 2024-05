Mazón y Page firman el primer convenio sanitario entre la C. Valenciana y Castilla - La Mancha

La Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha han firmado esta mañana el primer acuerdo de colaboración entre la Generalitat y la Junta de Comunidades para facilitar la atención sanitaria en las zonas limítrofes entre ambas autonomías. Esto se traduce en que 13.700 personas que viven en zonas como el Valle de Ayora podrán ser atendidas de forma completa en el hospital de Almansa o que residentes en la baja Serrania de Cuenca podrán ser intervenidos en el Hospital de Requena. Los presidentes Carlos Mazón y Emiliano López Miras han abierto una puerta dentro de sus sistemas sanitarios para evitar trabas y agilizar diagnósticos y pruebas para personas de 27 municipios valencianos y manchegos.

Ambos presidentes han coincidido en que este acuerdo es el máximo exponente del « sentido común » de la política, porque es la Sanidad - junto a la Educación y los Servicios Sociales- la prioridad para cualquier gobierno. « No se entiende que el historial clínico no esté homologado o las recetas no puedan transferirse », ha dicho Mazon, y de ahí la necesidad y reivindicación de este convenio.

García Page, por su lado, cree que los 17 sistemas sanitarios de España deben « competir sanamente » también en Sanidad, gracias a un modelo « que es envidiable ».

Ambos presidentes han exigido la puesta en marcha de una tarjeta sanitaria común que sea válida en toda España para evitar que sean ls personas que tengan que desplazarse.

