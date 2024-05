El microbiólogo valenciano José Rafael Penadés entra en la Royal Society británica

El investigador valenciano José Rafael Penadés ha sido nombrado “fellow” de la Royal Society británica. Esta sociedad científica, la más antigua del mundo, fundada en 1660, distingue como miembros a los investigadores más destacados a nivel internacional en distintos ámbitos de la ciencia, en reconocimiento a su brillante labor investigadora. El catedrático José R. Penadés es el actual director del Centre for Bacterial Resistance Biology del Imperial College de Londres y profesor investigador de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) de Valencia, donde inició su trayectoria académica y científica.

Según destaca el profesor Penadés, "el título de 'fellow of the Royal Society' es un hito significativo en mi carrera, un honor de prestigio internacional, otorgado a investigadores que han realizado contribuciones sobresalientes en sus respectivos campos. Este no es solo un reconocimiento a mi trabajo personal, sino también a mi equipo y a las instituciones en las que desarrollo mi labor investigadora y con las que colaboro".

Fachada del Imperial College de Londres, donde investiga el valenciano José Rafael Penadés. / Imperial College

Investigadores "excepcionales de todo el mundo"

Penadés es el único científico español entre los 90 investigadores "excepcionales de todo el mundo" que incorpora este año como "fellow" la academia nacional de ciencias del Reino Unido. La Royal Society destaca en su web que los nuevos "fellow" de la cohorte de 2024 que se unen a esta sociedad científica son "reconocidos por sus invaluables contribuciones a la ciencia" y han sido elegidos por ser "líderes" en sus respectivos campos de actividad. Entre ellos destacan este año la premio Nobel de Química 2020, la investigadora francesa Emmanuelle Charpentier y el exasesor médico jefe del presidente de Estados Unidos, el profesor Anthony Fauci.

Procedentes del mundo académico, la industria y la sociedad en general, la nueva admisión abarca disciplinas tan variadas como los tratamientos pioneros para la enfermedad de Huntington, el desarrollo del primer algoritmo para la transmisión de vídeo, la generación de nuevos conocimientos sobre la formación de la memoria y el estudio de los orígenes y la evolución de nuestro universo.

El prsidente de la Royal Society británica, sir Adrian Smith. / Royal Society

El presidente de la Royal Society, sir Adrian Smith, ha destacado que esta nueva cohorte de la que forma parte Penadés "ya ha hecho contribuciones significativas a nuestra comprensión del mundo que nos rodea y continúa ampliando los límites de lo posible en la investigación académica y la industria". "Desde visualizar el fuerte aumento de las temperaturas globales desde la revolución industrial hasta liderar la respuesta a la pandemia de Covid-19, su diversa gama de conocimientos está fomentando la comprensión humana y ayudando a abordar algunos de nuestros mayores desafíos", ha añadido.

Paraninfo de la Universidad CEU Cardenal Herrera, en el campus de Alfara del Patriarca. / CEU-UCH/ MAIN FORMS IDOM UTE.

En Valencia y en Reino Unido

José R. Penadés es doctor en Veterinaria. Nacido en Agullent pero criado en Ontinyent, inició su trayectoria académica en el CEU de Valencia, donde puso en marcha la primera licenciatura en Veterinaria de la Comunidad Valenciana. En 2013 se traslada al Reino Unido, para incorporarse al Institute of Infection, Immunity and Inflammation de la University of Glasgow. Como catedrático de Microbiología del Imperial College London, dirige desde 2020 el Centre for Bacterial Resistence Biology, desde donde ha continuado manteniendo la colaboración científica con los investigadores del Departamento de Ciencias Biomédicas de la CEU-UCH de Valencia. Actualmente el catedrático José R. Penadés es profesor investigador del CEU-UCH.

El hospital veterinario de la Universidad CEU Cardenal Herrera, titulación que Penadés ayudó a implantar. / CEU-UCH

Hallazgos en transferencia genética bacteriana

Entre los más destacados hallazgos científicos del profesor Penadés se encuentra la publicación, en 2018, de una nueva vía de transferencia de información genética entre bacterias, denominada "transducción lateral", que se suma a las dos únicas vías conocidas hasta el momento: la transducción general y la especializada. Un avance que ayuda a comprender cómo las bacterias más peligrosas por su resistencia a los antibióticos se adaptan y evolucionan rápidamente, volviéndose más virulentas.

El investigador valenciano José R. Penadés, nuevo "fellow" de la Royal Society, es también autor de la identificación de una nueva familia de parásitos moleculares, PICIs (Phage-Inducible Chromosomal Islands), que impulsan la evolución y la transferencia de patogenicidad de las superbacterias resistentes a los antibióticos. Las PICIs son elementos genéticos capaces de moverse entre bacterias, y el grupo del profesor Penadés ha establecido las bases moleculares que determinan dicho mecanismo de transferencia.

El microbiólogo valenciano José Rafael Penadés nació en Agullent pero se crió en Ontinyent. / CEU-UCH

Sus investigaciones han sido publicadas en las más prestigiosas revistas científicas internacionales, como Science, Nature o Cell. Una trayectoria investigadora que ha merecido el reconocimiento de la Royal Society, mediante su incorporación como "fellow" a esta prestigiosa institución científica. José R. Penadés es también miembro de la Royal Society de Edimburgo y miembro de las academias europeas de Biología Molecular (EMBO) y de Microbiogía (EAM).