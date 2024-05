Compromís plantea un "frente europeo" contra PP y Vox para movilizar a su electorado

Vicent Marzà y Compromís ya están en modo europeo. Los valencianistas han arrancado ya sus motores para la campaña electoral que empieza este jueves y, de momento, las cinco proposiciones de ley de PP y Vox que se debaten en las Corts sirven como carburante para los primeros pasos en su llamada a la "movilización" del electorado progresista. La coalición se ha propuesto ejercer un "frente europeo" desde Bruselas contra el Ejecutivo autonómico y, en concreto, contra las normas de populares y voxistas que, según desgranó Marzà, incumplirían varios preceptos de la legislación comunitaria.

En esa estrategia, Marzà detalló este lunes los aspectos en normas europeas que serían vulnerados por las cinco leyes de PP y Vox. Fue minutos antes de que Compromís anunciara sus enmiendas a estas normas por vía parlamentaria. Estas tienen poca posibilidad de salir adelante, así que los valencianistas ponen el foco en otras instituciones. Y como además se aviene la campaña para el Parlamento Europeo, para la que Compromís confluye con Sumar, todo lo que suene a Unión Europea es una buena forma de reivindicar el futurible papel de Marzà en esta cámara.

Así, indicó que la ley de Libertad educativa que legisla la enseñanza del valenciano incumpliría la Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias del Consejo de Europa porque en esta se pide promover la lengua minoritaria y en la norma de PP y Vox se hace lo contrario, por lo que aseguró que la llevará ante el comité de expertos de este organismo. También presentará la ley sobre À Punt a la recientemente creada Junta Europea de Medios al señalar que va en contra de la pluralidad e independencia de los medios públicos.

Marzà comparece ante los medios de comunicación, este lunes, en las Corts. / Manuel Bruque/ EFE

A ello, Marzà añadió la ley de Concordia de la que aseguró que va en la línea contraria a las resoluciones de condena del Parlamento Europeo e indicó que promoverá una nueva declaración que llame a que las leyes en territorio comunitario garanticen los derechos de verdad y reparación mientras que, por último, explicó que las leyes sobre Transparencia y la Agencia Antifraude supondrían una "vulneración flagrante" de las normas y medidas contra la corrupción que se están debatiendo en las instituciones europeas y que el candidato valencianista se comprometió a impulsar.

Actos de campaña

Con ello, Marzà apeló a la movilización de la gente de izquierdas en estas elecciones que son "clave" y en la que está en juego seguir avanzando y proteger los intereses valencianos en Europa, donde Compromís estuvo representado dos y años y medio y ahora aspira a estar cinco años para representar directamente a los valencianos. "Ahora que hace un año que tenemos un gobierno de la vergüenza, que estamos viendo que está recortando absolutamente en todos los ámbitos que interesan a la mayoría trabajadora de este país, esto puede pasar en Europa si la gente de izquierdas no vota el 9 de junio", ha alertado.

La exposición de estas normas es un indicativo del flanco de actuación que tendrá la coalición en los próximos días. Compromís "coordinará" la campaña de Sumar en la Comunitat Valenciana, tendrán cierta autonomía y centrarán sus mensajes en los "intereses valencianos". No obstante, eso no significa que no haya actos conjuntos con la marca estatal. Uno de ellos será el del próximo viernes, el primer acto de campaña oficial tras el de apertura, en Alicante y en el que participarán la cabeza de lista de la candidatura, Estrella Galán, y el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón.