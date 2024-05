Ni un pelo de tonta de Aitana Mas

La síndica adjunta de Compromís y exvicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, ya no tiene "ni un pelo de tonta". Lo dice ella misma en sus redes sociales junto a una fotografía en la que muestra el avance de su tratamiento contra el cáncer de mama que padece.

"Fuera de broma, para mí no está siendo un proceso traumático, todo lo contrario, me he divertido hasta viendo a mi hijo pasarme la moto por la cabeza gritando de contento", escribe en la publicación.

Mas trata de hacer pedagogía desde su caso y señala que una mujer "no es menos mujer por estar calva, ni se está muriendo; está curándose". Así, reivindicó que lo que necesita ante este proceso es "poder ser libre de las imposiciones de una sociedad que no ha evolucionado tanto como debería".