La exvicepresidenta del Consell Aitana Mas anuncia que tiene cáncer

La que fuera vicepresidenta de la Generalitat Valenciana en la última legislatura del Botànic, Aitana Mas, ha anunciado a través de la red social X (antes Twitter) que padece cáncer.

«Llevaba más de cuatro años vigilando y controlando que este momento no llegara pero finlamente ha sido inevitable...», con estas palabras Mas ha querido ser ella misma la encargada de comunicar que tiene cáncer. Pese al diagnóstico, ha trasladado un mensaje muy claro: «La mala noticia es que es cáncer... La buena es que pienso curarme. Que no cunda el pánico».

En el mensaje con el que ha compartido en su perfil de la red X la ahora síndica portavoz adjunta de Compromís ha insistido en que tiene «dos poderosas, preciosas y tiernas razones que hacen que solo piense en vivir, no contemplo otra alternativa. Pero no no quiere decir que mañana comience un camino fácil de llevar».

Aitana Mas es síndica-portavoz adjunta de Compromís en las Corts Valencianes, además fue directora general de Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana en el primer gobierno del Botànic (2015-2019). En 2022, a raíz de la dimisión de Mónica Oltra, Mas asumió la vicepresidencia de la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Igualdad y la portavocía del Consell.