Las feministas a Mazón: «Estamos ante días negros para las mujeres»

Una veintena de entidades feministas ha dirigido una carta abierta al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la que muestran su preocupación por el registro de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Defensa de los Hombres Maltratados. Son las mismas que se reunieron la pasada semana con la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Susana Camarero. Tras la «falta de contundencia» sobre sus peticiones, se dirigen a Mazón para «aumentar la presión», antes de solicitarle un encuentro de manera formal por vía oficial.

En la misiva, dirigen críticas tanto al Consell, como a Mazón y Camarero, a quienes acusan de «no tener ninguna autoridad respecto a su socio de ultraderecha», no solo a la hora de frenar las políticas de negación de la violencia contra las mujeres por parte de Vox, sino también por «disimular su parálisis de temas tan importantes como la renovación del Pacto Valenciana contra la Violencia Machista. Y añaden: «Nos da miedo que no sean capaces de parar a sus socios y que sean Núñez y Barrera los que lleven la bandera de su agenda contra los derechos de las mujeres sin ningún impedimento».

La relación con Vox

En su encuentro con Susana Camarero, tal como relatan las representantes feministas, la consellera les manifestó su intención de que «ni un solo euro» de su departamento se destinara, aunque desde la conselleria no aclararon a Levante-EMV este asunto, sino que remitieron al comunicado en el que se incidía que solo habrá ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, en la misiva dirigida a Mazón, las feministas explican no tener claro si la falta de contundencia de Camarero con Vox se debe a «que no tiene capacidad de maniobra» o si «sus socios de gobierno no le permitirán que pase de las buenas palabras a los hechos».

Tras el encuentro con la responsable de Igualdad, las feministas buscan dirigirse directamente a Mazón y le preguntan si está «tan ligado de manos» como ella. De ser así, alertan de que «a las valencianas nos esperan días bien negros», por lo que «las feministas tendremos que estar enfrente de un gobierno que no solo niega la ciudadanía plena a la mitad de la población, sino que nos deja a los pies de unos caballos misóginos desbocados».

Otro de los puntos señalados es que la violencia contra las mujeres «no es un delito individual, sino que es estructural de toda la sociedad». Por eso, instan al Consell a actuar basándose en «los abrumadores datos y no en opiniones interesadas» como son las de Núñez.

