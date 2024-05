Igualdad garantiza que no destinará fondos a la fundación de hombres maltratados

La conselleria de Servicios Sociales e Igualdad se ha comprometido con las asociaciones feministas de la Comunitat Valenciana a no destinar "ni un solo euro" a subvencionar la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Defensa de los Hombres Maltratados; una institución registrada la semana pasada con el impulso de la conselleria de Justícia y "el beneplácito del Consell". Así lo aseguran las entidades feministas que se reunieron el martes con la vicepresidenta Susana Camarero, quien convocó una reunión de urgencia tras la solicitud registrada ayer por una treintena de entidades feministas, a la que asistieron una quincena de ellas.

Las feministas de han mostrado "preocupadas" por el "retroceso" que supone el registro publicado la pasada semana en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Pero, la vicepresidenta segunda del Consell aseguró que las ayudas de su conselleria se destinarán «únicamente» a las mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, las representantes feministas trasladaron a Levante-EMV su decepción por la falta de "contundencia en el mensaje".Así lo expresó Amalia Alba, presidenta de Dones Progressistes en representación de todas las entidades presentes en la reunión.

Susana Camarero se reunió el martes con las entidades feministas. / GVA

Es evidente que Camarero trata de no imiscuirse en las competencias de otra conselleria, aunque sí que reconoció su desagrado con la fundación durante la reunión. El temor de las feministas es que la conselleria de Elisa Núñez si que trate de dotar fondos a la fundación desde su departamento; más por la falta de reprobación pública de la máxima responsable de Igualdad. "No entendemos cómo no es capaz de parar a Vox", por lo que consideran que la respuesta de Camarero es "insuficiente".

El siguiente paso de las 30 entidades feministas será solicitar una reunión con el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, porque es "el encargado de coordinar el gobierno de coalición y, por tanto, puede tener la potestad de rebatir a Núñez", ha insistido Alba, quien quiere conocer cuál es la opinión de Mazón al respecto.

Aunque este periódico trató de recabar la versión de la conselleria sobre la reunión con las feministas y la afirmación explícita de que no habrá fondos para la fundación registrada por Justicia, desde el departamento de Camarero remitieron al comunicado donde se incide en que solo habrá ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género.

El foco en el "mensaje"

Más allá de las posibles vías de financiación de la fundación, las entidades feministas están preocupadas por el mensaje que esta lanza al resto de la sociedad valenciana al minusvalorar un asunto tan importante como la violencia de género. Según Candi Barroso, portavoz de la Coordinadora Feminista de València, la entidad "pone en peligro los criterios de Igualdad", cuyas competencias sí pertenecen a la vicepresidenta segunda, aunque consideran que es "una materia transversal de primer nivel" que afecta al 52 % de la sociedad valenciana. Por eso, les preocupa que desde "otras consellerias sí que se vulneren", en referencia a las carteras en manos de la formación de ultraderecha.

"Nos preocupan las víctimas, ellas son siempre las que pierden", ha asegurado la presidenta de Dones Progressistes, quien también ha señalado que les han acusado de alertar "desmesuradamente" a las mujeres por la creación y registro de la fundación en defensa de los hombres maltratados. "No pensamos callarnos para alertar de una fundación que supone un retroceso", afirma. En este sentido, las 30 entidades feministas señalan que el registro de la fundación choca directamente con la Ley de Igualdad de la Comunitat Valenciana.

A pesar de la "intranquilidad" persistente tras la reunión con Camarero, las entidades agradecen la rapidez con la que la vicepresidenta las ha citado para tratar este asunto; algo que no ha ocurrido en otras ocasiones en las que han reclamado reunirse para tratar asuntos como la Agenda Feminista, cuyas propuestas presentaron en junio del pasado año; convocar el Consell de la Dona, por la asunción de competencias del nuevo Consell de Igualdad cuando el primero tiene fondo jurídico; o para analizar el desarrollo del Pacte de Igualdad.

«La violencia contra las mujeres es una línea roja para el Consell» La vicepresidenta de Igualdad reiteró ayer la «prioridad» del Consell en la lucha contra la violencia contra las mujeres y reiteró que «existe una línea roja y que la violencia contra la mujer no se toca». Para argumentar este compromiso, resaltó la presteza con la que convocó la reunión con las entidades feministas; fue tan solo 24 horas después de la petición, un gesto que las entidades agradecieron. La convocatoria es para Camarero un «gesto» más del compromiso del gobierno valenciano con la igualdad. «Esta prioridad se vio reflejada en un aumento del 40 % del presupuesto destinado contra ese tipo de violencia», aseguró, a la vez que recordó su trabajo «incasable» para dotar de todos los recursos a las víctimas. En este sentido, desde la conselleria, se han destinado cinco millones de euros a la lucha contra las agresiones sexuales y, en el futuro, está prevista la apertura de un centro de crisis contra esta problemática a cada provincia. Otra de las medidas recordadas ayer por la vicepresidenta fue la realización de campañas de concienciación y prevención contra la violencia sobre la mujer, que cuentan con una dotación de 12 millones de euros, así como la formación especializada a todos los agentes que participan en la atención a las víctimas. El objetivo de esta última es conseguir «una actuación coordinada y especializada para mejorar la atención a las víctimas. Por último, destacó la instalación de «puntos violentas» itinerantes para que «la lucha llegue a todos los rincones de la Comunitat Valenciana».

Suscríbete para seguir leyendo