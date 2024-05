Clara Martínez: «Creo que al proyecto europeo le falta sensación de cercanía»

Clara Martínez Alberola (València, 1963) es la funcionaria valenciana más influyente en Bruselas. En 2005 el presidente de la Comisión, Durao Barroso, la reclutó para su gabinete. En 2014 entró en el equipo del presidente Juncker y fue su jefa de gabinete entre 2018 y 2020. Desde entonces, ha estado en la negociación del acuerdo UE-Reino Unido por el Brexit, como adjunta de Michel Barnier; y sigue en las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido.

Se están lanzando mensajes gruesos ante el 9J. ¿Está en riesgo el proyecto europeo?

Al contrario, los últimos años han demostrado que Europa es más importante y más necesaria que nunca. Estas elecciones son importantes para seguir manteniendo una unidad de los partidos que creen en el proyecto europeo y quieren seguir desarrollándolo. Si queremos más Europa para hacer frente juntos a los grandes desafíos que se nos plantean necesitamos una mayoría en el Parlamento para ello.

En una entrevista en 2016, usted dijo que la crisis de los refugiados estaba sacando «lo peor de Europa». Hoy ese tema está en el centro de la agenda.

Sigo pensando que la política migratoria es un tema pendiente y saca muchas veces lo peor de Europa. Necesitamos soluciones comunes para gestionar esta política. Se han dado pasos importantes estos meses con la adopción del pacto migratorio de la UE, que prevé más política migratoria común, más solidaridad, más acción en común: ahora toca ponerlo en práctica, ver si funciona y si no, continuar a trabajar para mejorarlo.

En «La idea de Europa» Steiner dice que las grandes ideas deben estar conectadas a tierra. ¿Le falta pedagogía al proyecto europeo?

Le falta yo creo sensación de cercanía. Nos creemos que lo que se decide en ‘Bruselas’ no nos afecta porque esta lejos y se habla poco. En los últimos tiempos se han hecho grandes esfuerzos para explicar el proyecto. Me alegra mucho cuando oigo, veo o leo en las noticias que se habla de la Señora Von der Leyen sin tener que explicar quien es… Eso no era así antes. Hemos vivido grandes crisis como la pandemia y las guerras en Europa y hemos visto todos cómo las soluciones venían de ‘Bruselas’; hay que seguir explicando que ‘Bruselas’ somos todos, que ‘Bruselas’ no impone nada y que se deciden las cosas juntos. Por eso es importante ir a votar. Estas elecciones son tan nuestras como las legislativas, regionales o locales. Los jóvenes de hoy lo tienen muy claro.

Ha pasado más tiempo en Bruselas que en València. ¿Se atreve a definir Europa?

Es mi vida. Le he dedicado toda mi profesión y mucho de mi tiempo. Vivir en Bruselas es vivir en Europa. Los que trabajamos en Bruselas no nos sentimos belgas, nos sentimos europeos. Europa es un proyecto político, un proyecto económico y social, un proyecto de sociedad en todos los aspectos, que respeta las identidades de cada Estado miembro, se enriquece gracias a ellas y les añade una dimensión común que nos hace mejores y más fuertes.

¿Siente nostalgia o ya es más belga que española?

La suerte que he tenido es que he podido desarrollar mi vida privada y profesional en Bruselas, trabajando para lo que más me puede gustar, y sin tener que dejar u olvidar mi ser española o valenciana. Mis padres han vivido en Valencia siempre y yo siempre me he sentido en casa. No puedo sentir nostalgia porque nunca he tenido la sensación de haber abandonado mi ciudad o mis raíces. Siempre las he sentido y tenido muy cerca de mí. Es como el proyecto europeo: se añade al nacional sin quitarle nada.

