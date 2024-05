Los 'Hombres Maltratados' denuncian a dos portavoces del PSPV por "daño reputacional"

El registro de la Asociación de Hombres Maltratados como fundación en la Comunitat Valenciana acabará en los tribunales, aunque no por su trámite sino por quien ha protestado contra ello. La Fundación Hombres Maltratados ha enviado un requerimiento contra dos diputados del PSPV, el síndic en las Corts, José Muñoz, y la portavoz de Igualdad, Rosa Peris, por unas "declaraciones inveraces y vejatorias sobre la entidad frente a la que los socialistas han señalado que no darán "ni un paso atrás" y que solo tratan de "amedrentar".

El motivo de la denuncia, según señala el requerimiento, son unas declaraciones en las que se señala a la fundación "como una entidad utilizada por maltratadores para desgravar". "Se trata de afirmaciones difamantes graves en las que vincula falsamente a la Fundación y a sus fines con una conducta delictiva" lo que, según señalan, afecta "negativamente en su reputación" y que, además son, según indica, "inveraces y vejatorias que lesionan el derecho al honor" y que le han provocado "un importante daño reputacional".

Es por ello que esta organización, que ha logrado el visto bueno de la Conselleria de Justicia para su registro como fundación lo que le permite acogerse a determinados beneficios fiscales así como la recepción de donaciones, reclama a Peris y Muñoz que se "avengan a reconocer que los hechos imputados a la fundación son inciertos" y que den una indemnización de 20.000 euros "por los daños sufridos como consecuencia de su conducta", para lo que tienen un plazo de 10 días.

Rosa Peris, portavoz de Igualdad del PSPV, en una imagen de archivo. / JM López

Sin embargo, los socialistas han manifestado que este requerimiento, que podría terminar en una denuncia, "solo busca amedrentar" y han asegurado que no darán "ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista". "No les tenemos miedo, quieren atacar a dos representantes legítimos de la ciudadanía", ha añadido el portavoz del PSPV en las Corts, José Muñoz, mientras Peris ha criticado que organizaciones como esta y Vox son voces que dificultan que las mujeres puedan denunciar a sus maltratadores.

Ni un euro público

Los socialistas han cargado desde el primero momento contra la inscripción de esta asociación como fundación. Esto le permite acogerse a deducciones fiscales como si se tratara de una ONG. De hecho, las polémicas que han generado el requerimiento es que los hombres que quieran acudir a sus servicios judiciales (algo que ofrecen en la web), lo pueden hacer deduciéndose una parte de estos como si fuera una donación. Entre los servicios que ofrece está la defensa contra denuncias por maltrato.

El conocimiento de la denuncia llega después de que se debatiera en el pleno de las Corts la petición de los socialistas de que no se destine ni un euro por parte del Consell a esta fundación. No obstante, los dos partidos que conforman el Ejecutivo autonómico han votado en contra. Sin embargo, lo llamativo ha sido que mientras Vox ha aplaudido que la moción haya quedado rechazada, esta celebración no ha sido celebrada por sus compañeros de gobierno.

