El Consorcio Valencia Interior reconoce la labor esencial de sus trabajadores en la gestión de los residuos

"El sector de los residuos ha sido reconocido como esencial por el Gobierno, pero los empleados saben muy bien que siempre han sido y son esenciales, ahora y siempre velamos por ellos y queremos que el mundo entero sepa lo valioso que es su trabajo antes, durante y después de la crisis sanitaria".

Son palabras del presidente del CVI y alcalde de Riba-Roja, Robert Raga, quien tras recuperarse él mismo del COVID-19 ha destacado la importante labor de los empleados del ente que preside. "Gracias a las casi 100 personas que estáis manteniendo los servicios del Consorcio Valencia Interior durante esta crisis, trabajando en las plantas de Llíria y Caudete de las Fuentes, en la red de ecoparques, con los camiones que recogen y trasladan nuestros residuos, para transformarlos en nuevos recursos de forma segura".

El Consorcio Valencia Interior agradece en un video grabado antes del confinamiento la labor continua de estos trabajadores, aún más ahora en condiciones difíciles. Durante la crisis sanitaria, el trabajo en las plantas se ha reorganizado para reducir el riesgo de contagio, eliminando la separación manual e incrementando las medidas de protección con 44 personas en la planta de Llíria, 30 en el complejo de Caudete, 2 en la estación de transferencia de Chiva, 14 en la red de ecoparques y 8 en las recogidas selectivas.

A pesar de las dificultades, su trabajo sigue garantizando que los recursos contenidos en lo que desechamos cada día se aprovechan al máximo, recuperando materiales válidos como nuevas materias primas (PET, polietileno de alta densidad, aluminio, vidrio, cartón, otros metales€) y transformando de modo seguro los residuos orgánicos en un buen material fertilizante. Hacen realidad con nuestros residuos los principios de la economía circular.

El trabajo de todas las personas de la plantilla es fundamental. Con el video se ha pretendido visibilizar a las personas que trabajan en el CVI porque sin ellos no sería posible una adecuada gestión de los residuos. Durante la grabación se muestra cómo se trabaja en las plantas y el esfuerzo que conlleva, mostrando así que los residuos no desaparecen sino que son tratados adecuadamente. Y no sólo con maquinaria avanzada, sino con personas de carne y hueso que se esfuerzan cada día en hacer su trabajo de la mejor manera posible.

Durante el Estado de Alarma, la empresa adjudicataria del servicio, Urbaser, ha redistribuido los turnos de manera escalonada para evitar aglomeraciones, se ha evitado que coincidan personas en los vestuarios y se han extremado las precauciones de limpieza y reforzado las medidas de higiene. Fuentes de la empresa agradecen igualmente el esfuerzo de sus trabajadores quienes han demostrado su profesionalidad a pesar de las adversidades, destacando su trabajo esencial para la sociedad y el cuidado del medio ambiente.