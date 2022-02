La encrucijada de la variante de Pedralba

Hace algunos meses, el presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar, reconocía que el expediente de la Variante Sur de Pedralba estaba siempre sobre su mesa junto a dos o tres más. Una obra complicada, difícil y polémica que nadie logra desatascar; ni en lo político, ni en lo personal ni en lo administrativo. Tres vertientes que se han entrelazado a lo largo de 20 años desde que se lanzó la idea y con ocho años de largos procesos que todavía no se sabe cómo se van a resolver.

El jueves pasado, la Conselleria de Emergencia Climática, de quien dependen los permisos ambientales, dio un paso adelante y se comprometió a elaborar un informe en las próximas semanas sobre si es o no procedente y legal llevar a cabo esta obra. A priori, todos los permisos están en vigor, pero la misma conselleria modificó el Plan General de Ordenación de Recursos Naturales del Parque del Túria y amplió la cobertura del terreno afectado por esta norma, incluyendo el área por donde debe discurrir la Variante Sur. La Diputación de València se enfrenta ahora a la tesitura de si mantener o no el proyecto tal como está previsto, con el riesgo de incurrir en un delito si la conselleria, al valorar el PORN con el proyecto en la mano, determina que no se puede construir en este margen del Túria. Queda un tercer agente: el Ayuntamiento de Pedralba, que asiste atónito al aparente bloqueo de esta obra al tiempo que lidia con los ecologistas, locales y comarcales, que se niegan en rotundo a esta construcción a costa del paisaje.

Una carretera, tres municipios

La vía CV-377 discurre por Pedralba, Bugarra y Gestalgar y recoge todo el transporte de productos mineros y alimentarios de canteras y cooperativas de esta zona del interior. Este tráfico ha colapsado durante años el centro de Pedralba que veía cómo quedaba inutilizada para el peatón una de las vías más emblemáticas de la localidad, la calle de la Acequia que deriva en la calle Colón. Por eso, los 1.200 metros contemplados en el proyecto de carreteras que financiará la Diputación de València, son un respiro para Pedralba y sus habitantes. Hoy por hoy, las aceras están destrozadas, las acequias hundidas y algunos balcones tirados por los camiones

El proyecto de la carretera lo aprobó la Diputación de València en 2014 y poco después se licitaron y adjudicaron las obras por valor de 3 millones de euros. Además, el Consell, en febrero de 2016, a través de la portavoz y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, anunció que se aprobaba la «urgente ocupación de los terrenos», es decir, la expropiación de los capos que lindan con el pueblo para construir la carretera. Sin embargo, el mismo día, la Conselleria de Agricultura, entonces dirigida por Elena Cebrián, remitió una carta al presidente de la diputación, entonces Jorge Rodríguez, para «suspender temporalmente» la tramitación del proyecto. Aludieron que se iba a revisar el PORN.

Renovación inesperada

Pese a que ya entonces la DIA era favorable, Medio Ambiente concluyó que su trazado tendría afectaciones sobre el Túria, por lo que se levantaron medidas cautelares que prohibían cualquier actuación durante 36 meses. La DIA caducó y el 30 de julio de 2020, de forma completamente inesperada, la conselleria aceptó prorrogar el permiso durante dos años más. Eso dio algo de oxígeno a la diputación y al ayuntamiento, ya que podrían avanzar con la obra hasta octubre de 2022, cuando volvería a caducar este permiso.

La diputación se puso manos a la obra y publicó la relación de terrenos a expropiar. Un año después, en 2021, finalizó el proceso por lo que los terrenos ya son de la Diputación de València. Ahora bien: había otro escollo más.

Nueva ley, nuevo proyecto

El verano pasado salió publicado el nuevo PORN del Túria y como era de esperar, bloqueaba la posibilidad de construir en esa zona la carretera. No fue una prohibición expresa, como tampoco un visto bueno, y no añadía ninguna disposición transitoria sobre los proyectos ya comenzados. Por lo tanto, la diputación se encontró en una delicada tesitura y recurrió al Consell Jurídic Consultiu hasta en dos ocasiones para saber qué debía hacer. El órgano emplazó a la Conselleria a determinar si la nueva legislación del parque natural afectaba o no a esta obra, y esta semana, tras varios meses de duda, la consellera Mireia Mollà se ha comprometido a dar una respuesta que permita a la diputación seguir adelante con el proyecto o abandonarlo hasta que pueda haber una alternativa.