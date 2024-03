Comencen les obres de la línia 2 que deixaran Fuente del Jarro sense metro durant 11 dies

Este matí han començat les obres de la línia 2 (L2) de Metrovalencia a Paterna, en el baixador del polígon industrial Fuente del Jarro, que deixaran sense este transport públic els treballadors de l’àrea durant deu dies. No només això, sinó que els metros tindran el final del trajecte a Paterna, deixant la resta de municipis i urbanitzacions com l’Eliana, la Pobla de Vallbona o Llíria sense este servici fins a Sant Vicent, un dels dies grans de la capital edetana.

El Consell ha disposat quatre autobusos que cobriran la ruta habitual del metro, encara que deixant fora algunes urbanitzacions. En concret, es queden sense parada la Vallesa, Entrepins, el Clot, Montesol i Fondo de Benaguasil, que hauran de desplaçar-se a l’Eliana o a Llíria per a poder utilitzar els autobusos que aniran amb destinació a Paterna, on el metro funcionarà amb normalitat.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha disposat quatre rutes amb autobús. La 1A, entre Paterna i l’Eliana; la 1B, entre l’Eliana i Paterna; la 2A, entre Paterna i Llíria; i la 2B, entre Llíria i Paterna. Els viatgers amb origen a Santa Rita, Fuente del Jarro o La Canyada que vulguen continuar viatge cap a Llíria, han de transbordar al bus 2A a l’Eliana. Les persones procedents de Llíria, Benaguasil, la Pobla de Vallbona o Gallipont-Torre del Virrei que vulguen anar a Santa Rita, Fuente del Jarro o La Canyada, han de transbordar al bus 1B a l’Eliana.

Deu dies d’obres

Les obres de millora tracten de duplicar el tram de via existent des del baixador de Fuente del Jarro fins als voltants de l’A-7, on es preveu un altre baixador, a uns 800 metres del polígon i en direcció a Llíria. Inclourà pas entre andanes, rampes, escales i tancaments, així com màquines expenedores, videovigilància i teleindicadors.

Com a part d’este projecte s’ha incorporat també un pas inferior per als vianants adossat al nou baixador, com a pas d’encreuament entre andanes per als usuaris. Este pas inferior estarà habilitat per a facilitar l’accés, per als vianants i amb bicicleta, des de tots dos costats del polígon industrial.

La instal·lació tindrà unes dimensions de 12 metres de llargària i 3 d’amplària i estarà senyalitzada per a garantir un accés segur i organitzat a les andanes. Es podrà accedir al pas inferior des de les escales i rampes de les andanes (habilitades per a bicicletes i persones de mobilitat reduïda) i en tots dos sentits del carrer.

Germán Caballero

Suscríbete para seguir leyendo