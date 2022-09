El PP critica el "inmovilismo" del gobierno en la Pobla que mantiene bloqueada la Llar del Jubilat

El PP de la Pobla de Vallbona llevó a pleno el "inmovilismo" del consistorio que dirige Josep Vicent Garcia (Compromís) en cuanto a la Llar del Jubilat se refiere. Segú explica la edil Rosana Marín, la infraestructura "presenta un significativo número de deficiencias y es imperiosa la reforma o la construcción de una nuevo, tal como prometía el alcalde, Josep Vicent García". Sin embargo, los populares afean que solo se han invertido 35.000 euros de los dos millones que se estima que costará construir uno nuevo.

La popular critica que durante el pleno se rechazara la moción del PP que instaba a incluir en los próximos presupuestos esta infraestructura o la reforma de la existente, pero cree "que no son una prioridad". Además, afeó que hayan tenido casi ocho años para hacerlo, desde que accedieran a la alcaldía en 2015.

En este mismo sentido responde el equipo de gobierno: "El partido de Contelles [lideresa de los populares en la Pobla] pide una cosa que fue incapaz de iniciar pese a los ocho años que gobernó el municipio". Las mismas fuentes del entorno del alcalde García explican que la ampliación del actual Llar del Jubilat no es posible, tal como demostró el proyecto de obra que se realizó. La idea era ampliar el actual centro para añadir una sala de baile, pero al no ser posible se canceló la obra y se tomó la determinación de construir un edificio nuevo, con los tiempos administrativos que eso conlleva.

"En estos momentos se está redactando el estudio de necesidades y dotaciones y cuando esté listo, saldrá a concurso la redacción del nuevo proyecto", explican. Para ello se han destinado los 35.000 euros, pero en el consistorio no pueden asegurar que el montante final sea de 2.000.000 de euros porque no se sabrá hasta que el proyecto no esté finalizado.