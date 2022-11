En el Hospital Doctor Moliner de Serra, de asistencia a pacientes Crónicos y de Larga Estancia, los familiares y allegados de las personas ingresadas llevan meses disgustados por el régimen de visitas impuesto a estos enfermos que pasan meses allí internos. Según han explicado a este diario, el hartazgo es total para los que tienen que desplazarse hasta Serra para acabar viendo a sus amigos "en penosas condiciones", esto es, a través de una doble valla, con dos metros de distancia entre cada una, con el ingresado a un lado y los familiares a otro.

La queja no sería excepcional si no fuera porque en otros hospitales donde estas personas han sido atendidas antes de derivarlas al Doctor Moliner, han podido mantener un régimen de visitas "normalizado". Es por eso que solicitan a la Conselleria de Sanidad y a la dirección de este centro sanitario que estas condiciones sean más laxas, ya que se trata de pacientes sometidos a un elevado desgaste mental por las condiciones físicas en las que se encuentran -enfermedades crónicas o terminales o largos procesos de curación- que ven agravada su situación al no poder ver a sus personas de confianza. En la Conselleria de Sanidad aseguran que el protocolo es el mismo en todos los centros hospitalarios, aunque estas familias, aunque saben que de forma oficial es así, han podido constatar lo contrario.

Al Hospital Doctor Moliner llegan enfermos de todos los departamentos sanitarios, desde l'Horta a la Ribera o incluso de la Safor. Estas familias, que prefieren mantenerse en el anonimato, recuerdan que en todos esos hospitales de referencia han podido estar con sus seres queridos más allá de ser, o no, los "acompañantes oficiales". En uno de los casos, reconocen que con el enfermo que ahora se encuentra en Serra se hacían turnos entre todos los miembros del grupo de amigos para descargar a los familiares directos de la responsabilidad diaria de dormir en el hospital. Esto, aunque se sale del protocolo oficial, "se agradece infinitamente que se tenga consideración con los pacientes y sus familias, con los beneficios que eso tiene sobre la gente que tenemos enferma en cualquier hospital", lamentan. "Hemos pasado de verle bromear en un hospital a estar al borde de la depresión en otro", señala uno de los familiares implicados.

Piden «consideración» con los allegados como en otros centros, ya que además las visitas solo duran 20 minutos

La justificación por parte de la Conselleria de Sanidad es la gravedad que revisten las patologías que sufren estos internos en el Doctor Moliner, y que queda patente en las estrictas medidas aplicadas: solo se admiten visitas de 10:30 a 12:30 de la mañana y de 16:30 a 18:30 por las tardes. Con un tiempo máximo de visita de 20 minutos y no más de dos familiares por paciente, pese a que muchas de esas personas hacen recorridos de más de una hora en coche. El vehículo se aparca fuera del recinto y tal como se accede al centro hospitalario, las vallas ya establecen una separación entre los internos y las visitas. Todo ello se aplica, como es lógico, a raíz de la pandemia de covid-19.

La excepción a la regla

En la Conselleria de Sanidad reiteran que las restricciones son las mismas en todos los centros hospitalarios de la red pública valenciana. Hay dos tipos de personas que pueden entrar: los acompañantes, que son aquellas personas que van a cuidar de la persona ingresada de forma continuada y que necesitan una acreditación para ir turnándose, y los visitantes, que en estos momentos no tienen permitido entrar en los hospitales. Es decir, en el caso del Doctor Moliner, se hace una excepción una regla: según explican, al disponer de un gran jardín, se permiten estas visitas al aire libre y por tratarse de pacientes de larga estancia.

Las visitas están prohibidas en todos los hospitales, tal como se implantó durante los momentos más álgidos de la pandemia de covid-19. "El objetivo es limitar la exposición al máximo para evitar riesgos a los pacientes", señalan, e insisten en que seguimos "en una situación que no es normal y donde la normativa no puede ser genérica".

Los familiares, además, van más allá y asumen esta situación pero con otra solicitud: que se habilite un nuevo espacio donde realizar estas visitas, ya que en estos momentos se hacen en el jardín pero pronto será imposible por la lluvia y el frío. Según explican, la zona de visitantes está cubierta al ser un antiguo parking, pero los enfermos no, por lo que dentro de poco será desaconsejable sacarlos al exterior.

Las familias explican que el procedimiento para estas visitas consiste en avisar de la cita antes de asistir y, una vez allí, se llama a la persona enferma o al equipo médico para que trasladen al interno al jardín.