En Gàtova el gobierno podría cambiar de color en este mandato y no porque un partido local decida a quién apoyar, como sucede en otros municipios del Camp de Túria, sino porque el PSPV-PSOE tiene en su mano apoyar a Contigo, partido que ha gobernado estos cuatro años, o al PP. Y todo indica que brindarán su voto a los populares.

Así lo ha denunciado Contigo, el partido más votado en las urnas con un 40 % de los votos y tres ediles, pero dos menos que en 2019 y los mismos que ha logrado el PP. El candidato de Contigo, Andrés Sanz, ha iniciado las conversaciones con ambos partidos y según han revelado en una publicación en redes sociales, con los populares y su candidato, Jesús Salmerón, no discurrió con fluidez. No así con el PSPV, con cuya cabeza de lista, María José Arias, "hubo una conversación distendida y respetuosa". Sin embargo, Contigo denuncia que la socialista "considera que lo mejor para el municipio es que haya un gobierno del PP y que, por tanto, el próximo sábado votará a favor de su candidato", Jesús Salmerón.

Según lamentan en Contigo, esto supone que los populares gobernarán en minoría, con tres concejales, ya que la socialista explicó que no formará parte del equipo de gobierno, sino que los apoyará en la investidura pero se irá a la oposición. "No entendemos esta decisión porque no nos parece coherente que pudiendo formar parte del equipo de gobierno, se regale el voto al candidato de otro partido político para que gobierne en minoría", señalan.