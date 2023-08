Es agosto y, tradicionalmente, muchos municipios de toda la Comunitat Valenciana reservan unos días para juntar a sus ciudadanos y celebrar sus fiestas. Pero esto, a veces, puede resultar molesto para aquellos que ven interrumpido su descanso. Así lo han transmitido a este diario algunos vecinos de la urbanización El Paraíso de Náquera, quiénes se quejan del fuerte ruido de la música durante las últimas noches que proviene del complejo de San Miguel, situado a tan solo unos kilómetros.

"Están hasta altas horas de la madrugada. Nosotros vivimos a más de un kilómetro y se oye como si la tuviéramos en casa. Sobre todo tenemos que tener presente que estamos pegados al Parque Natural de la Sierra Calderona", afirma uno de los vecinos de El Paraíso, que tuvo que llamar en la madrugada del lunes a la Policía Local por las molestias causadas. Según su testimonio, que comparte con otros residentes, esta urbanización ha celebrado tradicionalmente algunos días, pero nunca se había alargado tanto. Por eso, lo considera "absolutamente intolerable" y piensa acudir a la Guardia Civil de Bétera a tramitar una denuncia.

Las fiestas han sido organizadas por la asociación Comunidad de Propietarios de la Urbanización San Miguel y, según han trasladado a este periódico, cuentan con todos los permisos necesarios para llevar a cabo esta celebración, que se alargará del 19 al 26 de agosto, y con un horario máximo hasta las 3 de la mañana. Unos festejos de los que se desvincula la otra entidad que aglutina a residentes en la urbanización, la Asociación de Vecinos de San Miguel.

"Tenemos que cerrar todo"

"Llevan unos días con la música muy alta. Llegamos a pensar incluso que eran las fiestas de nuestra propia urbanización. Y lo peor es que van a estar hasta el 26 de agosto. Son muchas noches, no puedes dormir, tienes que cerrar todo y aún así se oye. Tenemos que trabajar", reivindica otra de las residente de El Paraíso.

Por su parte, desde la Comunidad de Propietarios de la Urbanización San Miguel subrayan que solicitaron el permiso del Ayuntamiento de Náquera hace ya más de un mes. "Se nos permite estar hasta las 3 de la mañana, durante el periodo de fiestas. A partir de esa hora se acaba todo y no todos los días acabamos tan tarde. El domingo, por ejemplo, cerramos a las 2 de la mañana", explican. Asimismo, detallan que no siempre hay discomóvil. "Todas las noches hacemos algo, pero no siempre es una discomóvil. Tenemos espectáculos de magia, actuaciones de dúos musicales, el sábado actuó un grupo de rock...", añaden.

Contactados por este periódico, fuentes del Ayuntamiento de Náquera reconocen que "desconocían" este conflicto.