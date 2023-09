Esta es su primera vez como candidata y ha resultado presidenta. ¿Qué le motivó a dar el paso?

Haber estado trabajando durante los últimos ocho años. En los últimos cuatro he trabajado con la entonces presidenta, Lola Celda, y hemos conocido las necesidades de la comarca. Ahora pensamos que sería bueno continuar con ese proyecto iniciado por Lola y dar un punto de vista personal.

¿Qué legado te ha dejado tu antecesora?

Cuando ella entró como presidenta, encontró una mancomunidad con muchas carencias, se necesitaban proyectos más ambiciosos destinados a las personas, como servicios sociales o la salud mental, asuntos que pusieran en el centro a las personas. Lola ha trabajado mucho en ese sentido, y se ha pasado de ser una mancomunidad pequeña a una grande. Todavía se tienen que hacer muchos ajustes porque el cambio ha sido en muy poco tiempo, y hay que perfilar todavía ciertas cosas.

Hablaba antes de dar ahora un punto de vista personal. ¿Cuál será?

Bueno, creo que va en el carácter, haré lo mismo que en el Ayuntamiento de Benissanó. Cercanía, proximidad, escuchar y estar cerca de las personas que más lo necesitan. Ese ha sido mi objetivo en Benissanó y ahora quiero traerlo a toda la comarca. Escuchar cuáles son las necesidades de los ciudadanos y como dije en la investidura, no “fer comarca” sino “ser comarca”. Creer que todos formamos parte de un todo, que no somos partes aisladas o independientes, pero que tenemos un objetivo común. No es fácil, menos en una comarca tan diversa, especial y con muchos tipos de municipios y somos la puerta de la Serranía, con quien hay que atar lazos.

En este sentido, fue investida presidenta con 15 votos, pero sin el apoyo de Compromís ni PP. ¿Va a intentar encauzar las relaciones con todos?

Una cosa es lo que sale en los medios, hacer creer que no hay diálogo, de que no hay voluntad por unir esfuerzos o tejer complicidades. Sí que lo hay y lo ha habido. Ha habido movimientos para hablar, es verdad que con el PP el pasado mandato hubo más fricciones, y entendemos que hay una forma de hacer política a través del desgaste, que es lícito, pero vamos a intentar abordar las cosas desde el diálogo.

El PSPV no está en mayoría, por lo que necesitarán apoyos.

Vamos a llegar a muchos acuerdos. Sin ellos no va a ser posible, porque muchos de esos acuerdos serán beneficiosos para la ciudadanía y si tenemos crispación, no habrá diálogo. No tenemos la mayoría suficiente pero es que además es bueno hablar con todas las fuerzas. Cuanto más plural sea, más beneficioso para los demás.

Además, es una gran mancomunidad con bastantes recursos.

Claro, hay una plantilla de trabajadores, con muchos pueblos, y hay que jugar en esa línea de acuerdos y complicidades en todo momento. Esa es mi voluntad y todos los que me conocen de cualquier partido lo saben. Compromís ha venido a decir que no ha habido negociación ni voluntad, pero sí ha habido. Han pasado circunstancias personales que han hecho que las cosas se dilataran. Además, una cosa es dialogar y otra ceder. Se pedían cosas que no podían ser, pensábamos que era demasiado. Hay que pulir también las estridencias, pero yo creo que hay complicidad con las personas que forman los partidos.

¿Cederá una vicepresidencia al PP tal como pedían?

Por mi parte, no habría ningún problema. Vamos a tener que sentarnos la semana que viene, no he tenido tiempo todavía. Quiero hablar con los representantes para constituir los grupos políticos y designar a los portavoces. Hay que hablar de la mancomunidad, los objetivos y dejar claro que no hay problema en ceder ni en que tengan una vicepresidencia. La cuestión es trabajar.

"Hay que pulir estridencias, pero hay complicidad con las personas concretas, más allá de cada partido"

Me decía que los últimos mandatos han sido de despegar. ¿De qué irá este?

De consolidar. Consolidar servicios que ha costado mucho tener. Hay que tener la financiación suficiente, y hay que ver ahora con los nuevos gobiernos tanto en la Generalitat como en la diputación, porque de eso dependen servicios esenciales, destinados a gente que verdaderamente lo necesita. Hay que trabajar en otros proyectos como el transporte comarcal, algo ambicioso y complicado pero donde estamos todos de acuerdo; también hay que avanzar en bienestar animal, buscando terrenos para construir un refugio, la empresa ya está mirándolo. También el ciclo integral del agua y las depuradoras. Además, también tenemos que abordar los estatutos, que han de cambiar las reglas para cumplir la ley.

¿Cambiará la representación?

Tendremos más competencias, y seguramente cambiará la representación. Ahora todos los municipios, grandes y pequeños, tienen los mismos representantes, entonces estará más ponderado. Seremos más, y queremos implementar la teleasistencia.

Una de las prioridades de este pasado mandato ha sido la industria y fomentar la formación e innovación en el sector.

Tenemos una serie de municipios como Llíria, Riba-roja de Túria, Loriguilla, la Pobla de Vallbona o Villamarxant, grandes o medianos, que tienen un gran potencial industrial y ahí van a parar muchos recursos, porque redundará en la calidad de vida de la ciudadanía, en el empleo y en el empleo de gente joven. Esos núcleos industriales van a ser un factor fundamental para el progreso de la comarca.

Precisamente, hablando de jóvenes, el Camp de Túria es la comarca que más crece en población de la provincia, pero hay un problema estructural con la vivienda.

Ahí entra la Generalitat. Hay mucha inquietud y necesidad. Los jóvenes quieren independizarse, y tenemos que saber qué línea va a seguir la Generalitat. Construir más puede convertirse en otra burbuja. Hay que buscar un equilibrio

Hablaba sobre la diferencia entre municipios. ¿Cómo lidia la mancomunidad con todos?

Esa es la dificultad. No se tiene la misma visión desde un pueblo pequeño que desde un municipio grande, con potencia industrial, por ejemplo. En las mancomunidades se tiende a mirarse a uno mismo y no al grupo, es uno de los objetivos que queremos lograr: tener una mirada grupal. Cada uno tiene su idiosincrasia; Olocau en la Calderona, Riba-roja con sus polígonos y el medioambiente...Cada uno ha desarrollado su personalidad y hay que conjugarlas todas.

¿Qué le diría a la gente que no sabe para qué sirve una mancomunidad?

La mancomunidad sirve para trabajar en conjunto y tener más y mejores oportunidades. Si no fuera por la mancomunidad no estaríamos tan bien dotados en servicios sociales, por ejemplo, como estamos ahora, gracias también a las diferentes administraciones. Hay que aunar esfuerzos para conseguir mejores condiciones de vida. En turismo estamos trabajando en el Plan de Dinamización Turística para hacer una marca turística, para que todos nos beneficiemos de de esa marca y seamos más potentes, es decir, para ser más fuertes. La unión hace la fuerza, pues para eso sirve una mancomunidad, para unir esfuerzos, para conseguir mejores oportunidades y mejores condiciones con los diferentes proyectos que tenemos.